«Проклятый рейс» MH17: 9 лет истории с гибелью малайзийского «Боинга» над Донбассом

Накануне был юбилей всем известной украинской провокации с малайзийским Boeing 777, совершавшим рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитым над Донбассом 9 лет назад – 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 пассажиров лайнера, а Киев и поддерживающий его Запад подняли хай на весь мир, обвинив в случившемся Россию, хотя с тех пор и до сегодняшнего дня никто так и не взял на себя ответственность за эту катастрофу.

После трагедии пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу, сомнения в незаангажированности работы которой неоднократно высказывались не только в российской, но даже и в западной печати и с трибуны ООН. Тем не менее, сомнения не помешали привлеченным этой группой экспертам заявить, что гражданский самолет якобы сбила ракета серии 9М38, выпущенная зенитно-ракетным комплексом «Бук», находившимся на территории, подконтрольной пророссийскому ополчению.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Западная версия стоит на том, что этот «Бук» якобы попал на украинскую территорию из расположения базировавшейся под Курском 53-й бригады ПВО РФ, а после трагедии якобы был транспортирован обратно через границу на территорию России. При этом сами ополченцы всегда отрицали наличие у них на вооружении в тот момент ЗРК такого типа.

За прошедшие годы так и не было проведено независимое и непредубежденное расследование причин и обстоятельств случившегося, хотя на нем как раз настаивала именно Россия – страна, которую на Западе и в Киеве обвинили не дожидаясь никаких расследований.

В конце прошлого года в суде Гааги вынесли приговор по тянувшемуся с марта 2020 года и явно заангажированному делу, назначив виновными командира тогдашнего славянского ополчения Игоря Гиркина (Стрелкова) и троих участников донбасского ополчения – генерал-майора Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), полковника Олега Пулатова ( позывной «Гюрза») и примкнувшего к ополчению гражданина Украины Леонида Харченко (позывной «Крот»).

Именно на них на Западе официально «повесили» 298 трупов пассажиров малазийского лайнера, будто бы сбитого принадлежавшим ополчению ЗРК «Бук». Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных лиц и судить их заочно, хотя сами они, по признанию голландского судьи, могли и не нажимать на кнопку пуска ракеты ЗРК.

Примечательно, что из всей четверки назначенных «козлов отпущения», кто на процессе в Гааге как-то сотрудничал с судом, был Олег Пулатов – его интересы в суде представляли нидерландские адвокаты.

Показательно, что все другие версии случившегося, как и неудобные, не вписывавшиеся во взятую в официальную разработку версию – просто игнорировались и судом, и следствием.

При том, что в своих показаниях и публичных свидетельствах и Гиркин, и Пулатов, и Харченко твердо стояли на том, что ничего не знали о нахождении «Бука» у ополченцев и никак не могли участвовать в его транспортировке. В одном доступном в интернете видео Олег Харченко, по данным из материалов дела, утверждал, что за пять лет войны «ни разу» не видел «Бук».

Очевидно шитое белыми нитками обвинение, множество пробелов и несостыковок в показаниях и экспертизах не помешали голландскому суду вынести заочный приговор. Гиркин, Дубинский и Харченко получили в Гааге пожизненные сроки и обязанность выплатить родственникам погибших компенсацию в размере 16 миллионов евро.

Впрочем, уже тогда было очевидно, что на этом фарсовом судилище западники не остановятся и продолжение последует. И действительно, уже в начале нынешнего года зам главного прокурора Нидерландов Дигна фон Буцелер заявила, что расследование по делу «Боинга» не закрыто, а только приостановлено. А Владимира Путина могут привлечь к суду по тем же обвинениям, что и Гиркина и остальных, когда он перестанет быть президентом России.

Продолжается использование памяти погибших пассажиров и в разного рода антироссийских перформансах и спекуляциях. Так, к девятилетнему юбилею трагедии перед российским посольством в Гааге установили 298 пустых белых стульев – ровно по числу жертв катастрофы.

Как пишет нидерландская печать, таким образом организаторы акции протестовали против «отказа Кремля признать причастность к крушению – даже после восьми лет расследования и взвешенного уголовного процесса, длившегося почти три года». В западных СМИ пошла волна публикаций, авторы которых утверждают, что Россию ждут новые суды, и старая история 2014 года добавится к новым обвинениям такого же рода – от «Бучи» до подрыва плотины Каховской ГЭС и «похищения детей», за которые МУС в Гааге выписал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.

«Это была не трагическая случайность. СБУ сознательно сбила самолёт МН17 с целью, чтобы страны Запада объявили ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию страной террористом и ввели войска НАТО. Спецслужбы Нидерландов, Британии и США сознательно 6 лет фальсифицировали расследование с целью скрыть реальных виновников катастрофы – СБУ и ЦРУ», – пишет, подводя итог этой истории, российский политолог Сергей Марков.

Марков освежает память читателей своеобразной «таблеткой»:

«Есть множество технических доказательств виновности СБУ в теракте и фальсификации расследования. Для меня важны два доказательства. 1. Уже через час после катастрофы СБУ опубликовала фальсифицированные плёнки о якобы разговорах российских казаков, что якобы они сбили самолёт. Значит, СБУ сделали эти фальшивые записи заранее. Они использовались для обвинения России, но были явно фальсифицированы, поэтому суд Нидерландов сделал вид, что их не было. 2. Премьер министр Малайзии несколько раз публично и десятки раз не публично заявлял, что власти Нидерландов не проводят объективное расследование, а подгоняют факты под вину России».

Именно явная откровенная фальсификация расследования со стороны Нидерландов, подытоживает Сергей Марков, – позволяет утверждать, что МН17 сознательно сбила СБУ.

К сожалению, для любителей порассуждать о «международном праве» историю пишут победители. Они же и дают оценки, прописываемые в учебниках истории как окончательные и общепринятые. Для нас это означает, что если мы проиграем в нынешней войне с Украиной, то вместе с остальными негативными последствиями такого проигрыша, позволим натянуть себе на шею и хомут вины и за историю с «Боингом» и за все, что нам к тому времени вменят победители. Мораль тут простая: проигрывать нельзя.