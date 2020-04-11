«Проклятый Сталин» до польского самолета не дотягивался

11.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

Ровно 10 лет назад, 10 апреля 2010 года, под Смоленском произошла авиакатастрофа, в которой едва ли не в полном составе погибло польское политическое и военное руководство.

Довольно быстро следствию удалось точно установить, что причиной крушения самолёта с первыми лицами Польши стали грубые ошибки пилотов, отказавшихся выполнять рекомендации российских наземных диспетчеров – посадить самолёт в другом аэропорту, поскольку пункт назначения не мог принимать воздушные суда из-за густого тумана и плохой видимости.

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Расшифровка «чёрных ящиков» показала, что пилоты злосчастного Ту-154М выполняли самодурские приказы польского президента Леха Качиньского, которому приспичило сделать посадку именно в Смоленске, а не на каком-нибудь запасном аэродроме.

«Утка» со свитой летел в Смоленск – формально, на траурные мероприятия в честь «70-летия катынского расстрела». Фактически – чтобы на весь мир сплясать краковяк на костях и лишний раз позлорадствовать над русскими, взявшими на себя вину за преступления фашистов.

В выводах экспертизы Международного авиационного комитета (МАК) России так и было сказано: причиной катастрофы стала ошибка экипажа, на который оказывалось сильное психологическое давление.

Результат известен. Польский Ту-154М, в тумане, врезался в дерево на высоте 11 метров, потерял часть крыла, перевернулся и врезался в землю. Погибли все, кто был на его борту: 88 высокопоставленных членов делегации и 8 членов экипажа.

Благодаря записи в Живом журнале яркой представительницы демшизы Ирины Ясиной, ЧП обзавелось собственным мемом – «дотянулся проклятый Сталин».

«Опять Катынь… Опять гибнет цвет нации. Дотянулся проклятый Сталин», – написала Ясина 10 апреля 2010 года в своем блоге..

В расследовании крушения Ту-154М участвовали следователи из Комиссии гражданской авиации МВД Польши, признавшие причиной катастрофы ошибку экипажа, но никак не желавшие считать Польшу единственной виновной в случившемся.

Есть такая категория людей и даже государств: чтобы тянуть лямку ответственности, им всенепременно нужна компания, если, конечно, не получается свалить бремя собственной вины на чужую спину.

В протоколы было занесено особое мнение польских экспертов, согласно которому сопутствующими факторами аварии было недостаточное аэронавигационное обеспечение аэродрома Смоленск-Северный, а также его несовременная матчасть.

Однако, в 2018 году даже эти манипулятивные результаты польской стороной были аннулированы и было инициировано повторное расследование.

В России это решение Варшавы президент Путин назвал «преследующим исключительно политические цели».

В принципе, этого и следовало ожидать, поскольку чудом уцелевший Ярослав Качиньский (он же «Утка-2»), возглавлявший на тот момент ультраконсервативную партию «Порядок и Справедливость» (PiS), уже спустя год после авиакатастрофы принялся обвинять Россию в гибели польского самолёта.

В конце концов, в Польше, благодаря «Утке-2», в качестве основной версии, утвердилось притянутое за уши и не имеющее фактического подтверждения мнение, будто причиной катастрофы стал теракт, самолёт развалился в воздухе от двух одновременных взрывов, а взрывчатка попала в самолёт ещё на стадии его получения от СССР. ФСБ, дескать, знало об этом.

То есть профессиональные польские русофобы готовы рассматривать сколь угодно бредовые гипотезы вины СССР/России в авиакатастрофе, лишь бы самим ходить с нимбом во всём белом.

Впрочем, от политикана, чьим кредо стала «психология победителей», сводящаяся к девизу «ТКМ» (teraz, kurwa, my), ждать вменяемой позиции не приходится.

Если вкратце, доктрина «ТКМ» сводится к сведению счетов с предшественниками или политическими противниками дорвавшихся до власти «победителей», когда на первый план выступает обычная мелочная мстительность и эмоции вместо опыта и целесообразности.

В десятую годовщину катастрофы польская сторона наконец-то согласилась с выводами российских экспертов и отказалась рассматривать «взрывную» версию крушения самолёта. Об этом СМИ сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Но на этом, собственно, вменяемая часть позиции Польши в деле о катастрофе президентского самолёта заканчивается, а продолжается её склочная история.

Одновременно поступило сообщение, что МИД Польши передал российскому посольству ноту с требованием выдать обломки самолёта Ту-154М.

Польская сторона указывает, что обломки самолёта являются их государственной собственностью и заявляет, что якобы «ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности».

Требование вернуть обломки злосчастного лайнера – старая песня о главном польского МИД и СМИ.

Казалось бы, в чём подвох? Вернуть полякам обломки – и одной головной болью меньше в российско-польских отношениях.

Представители МИД России неоднократно доводили до сведения польских коллег, что обломки самолета остаются в России, так как Варшава до сих пор не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных мероприятий обломки должны оставаться в распоряжении российских следственных органов, поскольку обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

Соблюдение буквы и духа закона тем более важны для России, что польская сторона – партнёр непредсказуемый, со склонностью к манипуляциями вещдоками.

А ну как завтра в бедовой голове «Утки-2» (кстати, до сих пор самого влиятельного польского политика) щёлкнет старый русофобский тумблер, и PiS через парламент надавит на правительство, с целью в очередной раз дезавуировать выводы следствия.

Вот только в случае нахождения вещдоков на польской территории, новые выводы наверняка будут подогнаны под политический курс современной Варшавы, отличающейся клинической русофобией и антисоветизмом.

Таким образом, МИД России подаёт сигнал польским политикам: прекращайте вошкаться и поставьте, наконец точку в давно и тщательно расследованном деле. Прекращайте заниматься политиканством, и пусть уже тени погибших в катастрофе людей найдут успокоение.

Варшава, однако, отвечает на сигнал мелким политическим демаршем: глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик заявил, что правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск, чтобы поскорбеть у мемориала польским офицерам, а также посетить место крушения президентского самолёта.

Возможно, конечно, что всему виной гадкий «ковид-19», хотя, как показывает многолетняя практика, официальной польской русофобии никакая зараза и катаклизм не помеха…