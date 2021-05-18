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18.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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«Прокремлёвские нарративы!» – в Киеве требуют от Нацсовета не выдавать лицензию «Euronews»

Новости УкраиныПосле закрытия киевскими властями неугодных телеканалов, «агрессор» попытается зайти в украинский эфир через «Euronews-Украина»....

После закрытия киевскими властями неугодных телеканалов, «агрессор» попытается зайти в украинский эфир через «Euronews-Украина».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская пропаганда чрезвычайно адаптивная, она постоянно приспосабливается к новым условиям. Ты закроешь ей двери, она залезет через окно. Мы видим, что как только мы закрыли российские телеканалы, российские соцсети в 2016 –м, у них это немножко отняло время, чтобы открыть украинские пророссийские каналы тут.

Сейчас мы закрыли телеканалы Медведчука, и они пытаются любыми путями распространять дезинформацию через те каналы, которые остались – это и «Страна», и «Наш», и Шарий и его медиа.

Кроме этого, мы видим попытки других акторов зайти на рынок, и вот буквально свежий пример – это попытка «Euronews-Украина». Напомню, что Валид Арфуш (официальный представитель Euronews в странах СНГ – ред.) достаточно зловещий, скажем так, персонаж, попытался подать и получить лицензию от Нацсовета на вещание «Euronews» на Украине», – рассказала Цыбульская.

«Мы конечно не против международного вещателя, но «Euronews» транслирует пророссийские нарративы, в частности – о гражданской войне, и вообще – настроение выразительно прокремлёвское. Сейчас у них была попытка, к счастью, нацсовет не дал им этого сделать», – добавила пропагандистка.

Тем не менее, она предостерегла, что «они будут искать эти щели постоянно» с целью подрыва системы национальной безопасности Украины.


«И нам постоянно нужно создавать новые механизмы противодействия. Наши регуляторы часто не приспособлены к новым вызовам», – констатировала Цыбульская.

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