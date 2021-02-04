Прокуратура БиГ допросила Додика по делу о подаренной Лаврову иконе

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик явился по вызову прокуратуры страны, дав показания по делу об иконе Святителя Николая из Луганска.

Бошнякская власть, таким образом, использует скандал, раздутый Украиной, чтобы попытаться свалить неудобного лидера боснийских сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи с этим делом ранее Прокуратурой был допрошен посол БиГ в Москве Желько Самарджия. Теперь показания дал Милорад Додик.

Региональные СМИ сообщили, что уголовное дело было сформировано на основе информации министра иностранных дел в Совете министров БиГ Бисеры Туркович о том, что ее ведомство получило ноту из посольства Украины о том, что переданная Лаврову икона была украдена на Украине и принадлежит ее культурному наследию.

Ранее Додик рассказал, при каких условиях готов передать икону Украине.

«Об этой иконе постоянно говорят, но выясняется, что Украина ее и не искала. Есть заявление Агентства по координации полицейских подразделений БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол также не располагает данными о поисках этой иконы….

Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я соглашусь передать ее им», – сказал лидер боснийских сербов.

Напомним, что трехсотлетняя икона из Луганска была подарена Милорадом Додиком Сергею Лаврову во время визита последнего в Баня-Луку. Впоследствии этот факт дал повод Украине, а затем и бошнякской элите БиГ раздуть из него полноценный международный скандал.

Впоследствии, уступив давлению Киева и Сараево, МИД России принял решение вернуть образ дарителю для того, чтобы по ней сделал заключение Интерпол.