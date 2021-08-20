Прокуратура БиГ возбудила дела на основании 29 доносов на сербов за отрицания липового «геноцида в Сребренице»

20.08.2021 20:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

После вступления в силу поправок Верховного представителя по БиГ об уголовной ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице» в Прокуратуру Боснии и Герцеговины поступило 29 сообщений об их нарушении.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Прокуратуры БиГ, по всем поступившим 29 доносам, касающимся публичного отрицания придуманного западными политтехнологами «геноцида в Сребренице» заведены уголовные дела.

В связи с продолжающимся расследованием ведомство не может раскрыть детали самих дел, но подчеркивает, что среди прочих получены и обвинения против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Напомним, что накануне, будучи с рабочим визитом в неофициальной столице боснийских хорватов – Мостаре, Милорад Додик сообщил о том, что прокуратура БиГ велела SIPA (Государственному агентству расследований и защиты – боснийскому аналогу ФСБ) допросить его в связи с отрицанием лживого «геноцида в Сребренице».

«Я думаю, что я тот человек, против которого предъявлено больше всего уголовных обвинений в этой стране, – сказал лидер боснийских сербов. – Ежедневно что-то возбуждают. Я вижу, как Прокуратура БиГ попросила SIPA допросить меня по поводу отрицания геноцида в Сребренице. Мы просто не хотим, чтобы иностранцы вводили законы в нашей стране, независимо от их содержания».

Так Додик намекнул, что поправки в УК, карающие за отрицание липового «геноцида» были введены бывшим Верховным представителем по БиГ, австрийским дипломатом Валентином Инцко. Додик добавил, что боснийские сербы никогда не согласятся с ними.