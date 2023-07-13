Прокуратура Боснии угрожает уголовкой сербским студентам за национальный жест и фотографию героя

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Президент Республики Сербской Милорад Додик вступился за двух сербских студенток, которых затравили однокашники в вузе боснийской столицы Сараево.

По доносу студентов-бошняков боснийская прокуратура завела против девушек уголовные дела за разжигание национальной розни.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в ходе переписки в социальных сетях однокашников с факультета криминалистики Сараевского университета. Студент-бошняк Айдин Фазлагич начал общение с сербской студенткой Валентиной Вуйчич с упоминания о «Дне Сребреницы» – придуманного американскими пиарщиками «геноцида» бошняков. На что та напомнила ему о том, что из Сараево в 90-е были изгнаны 157 тысяч сербов.

В ходе перепалки девушка отправила оппоненту фотографию сербского героя – генерала Ратко Младича, обвиненного пристрастным Гаагским трибуналом по фальшивым обвинениям в военных преступлениях на пожизненное заключение. Подписав снимок фразой: «Приговорен к бессмертию. Ты был и останешься нашим героем».

После чего Фазлагич отправил на нее жалобу в деканат и студсовет.

Стукач раздаёт интервью прозападным СМИ

Другая студентка этого же факультета – Сладжана Тодич опубликовала в соцсетях свое фото в футболке с изображением четнического воеводы войны 90-х Митара Максимовича и сербского национального троеперстия, символизирующего Святую Троицу.

По итогу произошедшего бошнякские студенты Сараевского университета организовали акцию протеста, а деканат факультета криминалистики принял решение об исключении Вуйчич и Тодич из вуза.

В свою очередь прокуратура Боснии и Герцеговины завела на студенток уголовные дела за возбуждение национальной, расовой и религиозной ненависти, розни и нетерпимости.

«В эти дни мы наблюдали вакханалии с мусульманскими боевыми флагами (так называемый «Марш мира», посвященный фальшивому «Геноциду в Сребренице» – ред.), с которыми их участники пришли в Республику Сербскую, чьи ведомства сделали все для того, чтобы эти провокации прошли без происшествий…. В то же время в Сараево проявляется общественная нетерпимость к двум девушкам, выразившим свое мнение, что свидетельствует о том, что город не является полиэтничным, а лишь ложно изображается таковым», – написал в своем твиттере президент Республике Сербской Милорад Додик.

Лидер боснийских сербов пообещал, что обе девушки при желании смогут продолжить обучение в вузах Республики Сербской – в Восточном Сараево или в Баня-Луке.

При этом Валентина Вуйчич и Сладжана Тодич сообщили о том, что им поступали угрозы, и что они не намерены продолжать учебу в Сараево. Со своей стороны министр безопасности БиГ, серб Ненад Нешич заявил, что сделает все, чтобы защитить их.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.