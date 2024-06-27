Прокуратура часто бездействует: Бастрыкин надеется на бойцов СВО в спасении страны от мигрантского бандитизма

Елена Острякова.  
27.06.2024 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 531
 
Дзен, Кризис, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Средняя Азия, Сюжет дня


Защитить россиян от преступлений криминальных мигрантов смогут только ветераны СВО.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Защитить россиян от преступлений криминальных мигрантов смогут только ветераны СВО. Об этом сегодня на...

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«Нас будут защищать ребята, которые на СВО, по-моему. Такое у меня чувство. Надо их дождаться. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижают мигранты», – сказал Бастрыкин.

Он раскритиковал позицию прокуратуры, которая отменяет дела по миграционным преступлениям. СК РФ приходится возбуждать их повторно до трех-четырех раз и назначать процессуальные проверки против сотрудников прокуратуры. Некоторые прокуроры даже выступают с заявлениями об ущемлении прав мигрантов.

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