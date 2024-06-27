Прокуратура часто бездействует: Бастрыкин надеется на бойцов СВО в спасении страны от мигрантского бандитизма

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Защитить россиян от преступлений криминальных мигрантов смогут только ветераны СВО.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас будут защищать ребята, которые на СВО, по-моему. Такое у меня чувство. Надо их дождаться. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижают мигранты», – сказал Бастрыкин.

Он раскритиковал позицию прокуратуры, которая отменяет дела по миграционным преступлениям. СК РФ приходится возбуждать их повторно до трех-четырех раз и назначать процессуальные проверки против сотрудников прокуратуры. Некоторые прокуроры даже выступают с заявлениями об ущемлении прав мигрантов.