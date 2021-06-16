Прокуратура ДНР проводит проверку в отношении Протасевича

Новости Украины

/p>

Прокуратура ДНР проводит проверку по факту участия задержанного в Минске белорусского экстремиста Романа Протасевича в военных преступлениях на Донбассе составе нацполка «Азов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Об этом во время встречи с журналистами в Донецке заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей прокуратурой проводится проверка определенных данных. Он (Роман Протасевич – ред.) находился в «Азове» в районе Широкино на мариупольском направлении. Какие были преступления, есть ли тому доказательства? После будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – заявил Пушилин.