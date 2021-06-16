16.06.2021,

Донецк, Сергей Вредников

 
Военные преступления, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Прокуратура ДНР проводит проверку в отношении Протасевича

Новости Украины/p> Прокуратура ДНР проводит проверку по факту участия задержанного в Минске белорусского экстремиста Романа...

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Прокуратура ДНР проводит проверку по факту участия задержанного в Минске белорусского экстремиста Романа Протасевича в военных преступлениях на Донбассе составе нацполка «Азов».

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Об этом во время встречи с журналистами в Донецке заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей прокуратурой проводится проверка определенных данных. Он (Роман Протасевич – ред.) находился в «Азове» в районе Широкино на мариупольском направлении. Какие были преступления, есть ли тому доказательства? После будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – заявил Пушилин.


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