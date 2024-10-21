Прокуратура обязала власти Севастополя обеспечить жильём потомка высланных Сталиным из Крыма

Виктор Орлов.  
21.10.2024 15:39
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь


Прокуратура Севастополя встала на сторону 69-летнего жителя соседней Республики Крым, который добивается постановки его в очередь как лица, нуждающегося в жилых помещениях, на основании того, что мужчина – потомок высланных в 1944 году с территории полуострова граждан, обвиненных в пособничестве гитлеровским оккупантам.

Впоследствии, как известно, депортированные были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокуратура Севастополя встала на сторону 69-летнего жителя соседней Республики Крым, который добивается постановки его...

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«Установлено, что отец заявителя в 1944 году выселен из д. Мамашай Бахчисарайского района Крымской области в Узбекскую ССР. Действующим законодательством признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. Однако в марте 2024 года Департамент капитального строительства г. Севастополя отказал в принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, как родственника жертвы политических репрессий, ссылаясь на то, что его отец был выселен из Крымской области.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что д. Мамашай в августе 1945 года переименована в с. Орловку и в настоящее время входит в состав Качинского муниципального округа г. Севастополя.

С целью защиты нарушенных прав родственника репрессированного лица прокуратура города направила в суд исковое заявление о возложении на Департамент обязанности поставить его на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жилыми помещениями. Иск прокурора удовлетворен», – говорится в сообщении прокуратуры.

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