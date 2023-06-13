Прокуратура получит право без суда блокировать сбор денег для ВСУ

Елена Острякова .  
13.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, который позволяет прокуратуре во внесудебном порядке блокировать сайты с призывами собирать деньги для украинских военных.

Об этом сегодня журналистам в парламенте заявил депутат от фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, который позволяет прокуратуре во внесудебном порядке...

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«Вы знаете, что задолго до начала СВО в странах НАТО были организованы так называемые информационные центры, а на самом деле – центры информационного противодействия России. Там работают специалисты по контпропаганде, фейкам, разгону в обществе разных критических настроений. Пользуются и более грубыми методами. Сейчас получила распространение практика, когда размещается информация для граждан России, желающих помочь врагу и профинансировать для военного противника те или другие вещи. С указанием реквизитов, на что эти сборы и так далее.

Фактически идет информационная война на нашем информационном поле. Для того, чтобы противодействовать этому – разработан межфракционный закон», – сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что медиа-платформы, занимающиеся сбором средств для ВСУ, финансируются из-за рубежа и базируются за рубежом.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, во время СВО установлены факты участия зарубежных неправительственных организаций из Канады, США, Венгрии, Бельгии, Англии, Германии и других стран НАТО, а также их СМИ и медиаплатформ в сборе средств на ВСУ. Они публиковали реквизиты для пожертвований на покупку беспилотников, транспорта, приборов ночного видения, бронежилетов, распространяли контакты различных украинских фондов и организаций, собирающих помощь нацистам.

Сейчас ресурсы с такими призывами и информацией можно блокировать только через суд.

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