Прокуратура Сербии взялась за преступления хорватских боевиков
Убийства, насилие и грабежи, совершенные хорватскими подразделениями 7 и 8 августа 1995 года в отношении сербских беженцев в Петровацкой Цесте и Сводни, продолжают расследоваться сербской Прокуратурой по военным преступлениям вопреки давлению прозападных лоббистов.
Об этом сообщила «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поскольку мы ведем речь о процедурах, которые не являются публичными, могу сказать только, что обвинение предпринимает все необходимые действия и собирает факты и доказательства для расследования этого уголовного дела», – заявил изданию заместитель прокурора по военным преступлениям и представитель обвинения Василий Сератлич.
При этом «Политика» отмечает, что, несмотря на то, что собрано значительное количество доказательств и информации о конкретных преступниках, пока нет никаких указаний на то, когда могут быть предъявлены обвинения им.
«Даже сегодня наша судебная система находится под влиянием так «антивоенных аферистов», различных НКО, которым была предоставлена большая власть, – считает адвокат Бранко Лукич, защищавший в свое время сербского героя, генерала Ратко Младича в Гааге, член рабочей группы по разработке стратегии расследования военных преступлений при Министерстве юстиции Республики Сербия. – В свое время они навязывали решения через гаагских прокуроров Карлу дель Понте и Сержа Браммерца, которые приезжали сюда и требовали привлекать к ответственности за совершенные реальные и мнимые преступления исключительно сербов. Влияние иностранцев не позволило провести расследование преступлений совершенных против сербов. Я надеюсь, что у нынешнего прокурора по военным преступлениям хватит силы, воли и мужества, чтобы установить правду о преступлениях, совершенных во время операции «Буря».
Видео, снятое хорватскими оккупантами на месте разгромленной колонны сербских беженцев.
Эксперты отмечают, что Хорватия и ее прокуратура саботирует расследование уголовного дела в отношении преступлений совершенных хорватскими боевиками против мирного сербского населения, поскольку это подрывает миф о «борьбе с великосербской агрессией» и основу нынешней Хорватии, построившей национальное государство благодаря крупной этнической чистке.
Напомним, что операция «Олуя» произошла в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.
В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.
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