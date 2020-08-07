Прокуратура Сербии взялась за преступления хорватских боевиков

07.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Убийства, насилие и грабежи, совершенные хорватскими подразделениями 7 и 8 августа 1995 года в отношении сербских беженцев в Петровацкой Цесте и Сводни, продолжают расследоваться сербской Прокуратурой по военным преступлениям вопреки давлению прозападных лоббистов.

Об этом сообщила «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку мы ведем речь о процедурах, которые не являются публичными, могу сказать только, что обвинение предпринимает все необходимые действия и собирает факты и доказательства для расследования этого уголовного дела», – заявил изданию заместитель прокурора по военным преступлениям и представитель обвинения Василий Сератлич.

При этом «Политика» отмечает, что, несмотря на то, что собрано значительное количество доказательств и информации о конкретных преступниках, пока нет никаких указаний на то, когда могут быть предъявлены обвинения им.

«Даже сегодня наша судебная система находится под влиянием так «антивоенных аферистов», различных НКО, которым была предоставлена ​​большая власть, – считает адвокат Бранко Лукич, защищавший в свое время сербского героя, генерала Ратко Младича в Гааге, член рабочей группы по разработке стратегии расследования военных преступлений при Министерстве юстиции Республики Сербия. – В свое время они навязывали решения через гаагских прокуроров Карлу дель Понте и Сержа Браммерца, которые приезжали сюда и требовали привлекать к ответственности за совершенные реальные и мнимые преступления исключительно сербов. Влияние иностранцев не позволило провести расследование преступлений совершенных против сербов. Я надеюсь, что у нынешнего прокурора по военным преступлениям хватит силы, воли и мужества, чтобы установить правду о преступлениях, совершенных во время операции «Буря».

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Видео, снятое хорватскими оккупантами на месте разгромленной колонны сербских беженцев.

Эксперты отмечают, что Хорватия и ее прокуратура саботирует расследование уголовного дела в отношении преступлений совершенных хорватскими боевиками против мирного сербского населения, поскольку это подрывает миф о «борьбе с великосербской агрессией» и основу нынешней Хорватии, построившей национальное государство благодаря крупной этнической чистке.

Напомним, что операция «Олуя» произошла в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.