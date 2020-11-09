Прокуратура Спецсуда по Косово рассказала о зверствах любимчика Байдена

09.11.2020, Белград, Алексей Топоров

СМИ стала известна фактура обвинения прокуратуры Специального суда по Косово против Хашима Тачи и его подельников из «Армии освобождения Косово» (UCK).

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как стало известно изданию, бандиты UCKобвиняются в совершении преступлений против человечности, убийствах, преследованиях, пытках и похищении людей в отношении не менее 400 человек в нескольких местах на всей территории Косово и северной Албании в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года. Их жертвы преследовались за то, что подозревались в негативном отношении к «Армии освобождения Косово», а затем к сепаратистскому режиму края.

Среди пострадавших – сербы, цыгане, ашкали (албаноязычные цыгане-мусульмане), албанцы-католики и албанцы, лояльные Югославии, а также сторонники конкурировавшей с созданной боевиками Демократической партией Косово – Демократической лиги Косово и других политических партий.

В заключении утверждается, что Тачи, Весели, Селими и Красиничи и другие члены банды UCK сыграли ключевую роль в преступлениях, незаконных похищениях, арестах, пытках и убийствах и имели «общую цель установления и обеспечения контроля над всем Косово, используя запугивание, преследование, насилие и даже устранение тех, кто идентифицирован ими как противник». В некоторых эпизодах они фигурируют как лица, отдававшие приказы о расправах, а в некоторых, как лично участвовавшие в допросах и истязаниях.

«С ноября 1998 года по июнь 1999 года заключенные в Клечке содержались, в подвалах с грязными полами, окровавленными стенами, в плохих гигиенических и санитарных условиях, – говорится в одном из эпизодов обвинительного заключения. – Некоторые члены UCK регулярно подвергали задержанных жестоким избиениям и психологическому насилию. Задержанным завязывали глаза, били дубинками, трубами и кусками проволоки, ногами, кулаками и угрожали смертью. Они могли слышать и видеть жестокое обращение с другими узниками».

В пункте 35 обвинительного заключения, помимо Тачи и руководства террористической банды, упоминаются Азем Суля, Лаши Брахмай, Фатмир Лимай, Сулейман Селими, Рустем Мустафа, Шукри Буя, Латиф Гаши, Сабит Гечи и другие бандиты, ставшие командирами военизированных бандформирований, а впоследствии министрами «косовского правительства».

Убивая и терзая своих жертв в 90-е Хашим Тачи не терзался муками совести.

Среди прочего, утверждается, что людей доставляли в Клечку, где их убивали боевики под командованием Фатмира Лимая. При описании событий в Малишеве сказано, что заключенные содержались в переполненных временных камерах без еды, воды и медицинской помощи: их регулярно избивали железными прутьями, дубинками, кулаками, стреляли над головами и угрожали смертью. Они слышали и видели, как пытают других заключенных, называя их шпионами, сотрудничающими с сербами.

Такого же принципа придерживались изуверы в Глоговаце и Приштине, где заключенных били лопатами, в Витине, где людей били досками, в Ликоваце – бейсбольными битами. В Ново-Брдо бандиты воткнули сербу в рот пистолет. В документе говорится о том, что в июле 1998 года сербы из Ораховца и близлежащих сел подверглись нападению, похищению и были доставлены в бывший полицейский участок в Малишеве. При этом обвиняемый Якуп Красничи даже находился в одной комнате с похищенными, допрашивая их.

В части обвинения, относящейся к убийствам, перечислены лица, непосредственно убитые или умершие в результате пыток. Убийства произошли в лагерях Ликовац, в Ябланице и Лапушнике. По данным следствия, из лагеря Лапушник было вывезено 30 заключенных, которых разделили на две группы по 15 человек в каждой, одну отпустили, а другую расстреляли на холме Бериша. Среди них был албанец – профессор филологии, специализировавшийся на русском языке, убитый за то, что был переводчиком у съемочной группы российского телевидения.

Зверства происходили и на территории сопредельной с Косово Албании. Так, согласно обвинительному заключению, на бывшем металлургическом заводе в Кукесе на севере Албании заключенные подвергались жестокому обращению ежедневно и, в конечном итоге, их убивали или они умирали от пыток. Сабит Гечи здесь упоминается как главный мучитель, который отрезал бензопилой голову сербскому полицейскому. Также в деле есть эпизод, когда серба-заключенного, которому не давали пить, напоили растворителем.

В материале «Новостей» авторы напоминают о том, что нынешний кандидат от демократов в президенты США Джозеф Байден однажды сравнил Хашима Тачи с первым американским президентом Джорджем Вашингтоном. И выражают сомнение в том, что в случае победы демократа косовские изуверы будут осуждены за их злодеяния.