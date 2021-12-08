Прокуратура наконец взялась за Цимбалюка, угрожавшего русским «украинским зверем»

Новости Украины

Корреспондента украинского информагентства «УНИАН» Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для дачи пояснений.

В прокуратуре полагают, что материалы Цимбалюка, размещенные на его youtube-канале, «содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Указывается, что это материалы: «Опять пробито дно: в эфире «России-1» призвали вешать украинцев на фонарях», «Что в Киеве хорошо, то в Москве плохо: Цимбалюк пояснил на «Дожде» значение парада в Украине», «Захарова ненавидит защитников Украины: ваши песни поперек горла».

Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении против украинца уголовного дела по статье 20.3.1 КоАП РФ. Она предусматривает следующие виды административного наказания: административный штраф, обязательные работы, административный арест.

«Этот подонок должен сидеть в тюрьме. Он должен нести ответственность за оскорбления, которые нанес российскому народу, России, а также президенту РФ. Как говорится, за базар должен строго отвечать. А урон он нанес очень большой. Из-за таких, как он, два народа между собой ссорились. Он виновен в том, что война идет на Донбассе. Он успешно проводил политику войны, призывал к конфронтации. Я бы хотел, что бы он ответил согласно не украинских, а российских законов. А если его выдворят и почихвостят – это не наказание. Он преступник, пособник убийц, которые сегодня руководят Украиной. Вешать его, конечно, не надо, но срок ему должны припаять хороший. Чтоб не повадно было, чтоб думали, какой урон могут наносить своим болтливым безкостлявым языком», – заявил «ПолитНавигатору» экс-нардеп Украины Алексей Журавко.

Глава отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков обращает внимание на то, что Цимбалюка лишь вызвали для разъяснений по рассматриваемому административному правонарушению.

«Видимо, обратившиеся в органы рассчитывают, что украинский журналист немного поумерит пыл в своём русофобском блоге. На самом деле, он только хайпанёт на этой истории, выставив незначительный административный штраф – жуткой репрессией кровавого режима, и затребует от киевских властей большие бюджеты на самоотверженную борьбу в “тылу врага” из кремлёвских буфетов. На мой взгляд лучшим наказанием цимбалюкам была бы нулевая терпимость к ним – отказ в аккредитации на любые пресс-конференции, нерукопожатность российских коллег, бойкот со стороны спикеров, и пристальное внимание органов. Однако, вместо этого уже 7 лет после госпереворота русофоб Цимбалюк – голос Украины на пресс-конференциях президента, гость политических ток-шоу на федеральных каналах, участник множества экспертных круглых столов. Если в нём всё это время не видят опасного шпиона – значит, его считают еще не отработавшим срок пугалом для внутреннего зрителя», – сказал Скориков.

Экономист Александр Дудчак считает, что нельзя называть удушением свободы слова попытки остановить хамство украинских журналистов и общественных деятелей в эфирах российского ТВ.

«Очень часто украинские журналисты позволяют себе лишнего. Можно быть не согласным с политикой чужого тебе государства, но откровенно хамские, противозаконные выражения стоит держать при себе. В конце концов, есть законодательство страны нахождения. Некоторые завсегдатаи популярных ток-шоу, получавшие приличные гонорары уже поплатились за свой неугомонный и ядовитый язык. Но такая практика не становится уроком для остальных. При этом, ничего подобного даже представить нельзя в украинских эфирах. Когда там в последний раз можно было увидеть представителя России, высказывающего своё мнение, отличное от мнения официального Киева? Впрочем, непонятно, почему до сих пор тянут в эфиры всяких корейб и гордеев? Для скандалов ради рейтинга? Или для возбуждения ненависти к полякам и украинцам? Но, в конкретном случае, пусть всё будет по закону», – заявил Дудчак «ПолитНавигатору».

Журналистка Юлия Витязева обращает внимание на то, что по адресу, по которому Цимбалюк зарегистрирован в Киеве, находится главное управление разведки министерства обороны Украины.

А ее коллега политэмигрант Александр Чаленко полагает, что Цимбалюк, как и другие украинские участники ток-шоу на российском телевидении, – «один из главных и ключевых фигур российской пропаганды».

«Уверен, когда Малороссия и Новороссия воссоединятся с Российской Федерацией, я даже не сомневаюсь, что все они, и Роман Цимбалюк в частности, будут представлены к высшим российским государственным наградам за весомый и неоценимый вклад в дело восстановления нашей Родины. Он почти восемь лет, начиная с 2014 года, призван олицетворять свободу слова и свободу мнений, которые есть в РФ в отличие от Украины.

Любой российский чиновник может сказать своему коллеге-украинцу: вот смотрите, украинский журналист Цимбалюк может задавать любые вопросы Путину, может ходить к нему на пресс-конференции, может публиковать любой негатив по поводу РФ, сидя в Москве, и ему за это не влетает. А российский журналист не может себе такое позволить в Киеве. Его или выгонят, или нацики забьют», – сказал Чаленко.

По его информации Цимбалюк весьма комфортно живет «в столице Мордора».

«Он получает от Коломойского 5 тысяч долларов, у него жена, российская гражданка, двое детей, российских граждан, никто его не трогает, а слава борца с путинским режимом на исторической родине все ширится и ширится. И вот этот вызов в прокуратуру в его карьере украинского журналиста ему в плюс. Сейча его сделают жертвой российской гебни. Оно нам надо? Нет. Поэтому Рому надо отпустить. Его могут выслать на Украину, что будет для него трагедией, ведь в Москве он офигенно живет уже почти 15 лет», – сказал Чаленко.

В ноябре возмущение российской общественности вызвало заявление Цимбалюка о том, что русским теперь «не стоит рассчитывать на пощаду, поскольку Путин наконец-то разбудил украинского зверя».