Прокурор бросил вещдоки и убежал из суда по делу украинского журналиста

07.03.2019, Киев, Светлана Кузенцова

С заседания по делу преследуемого по политическим мотивам запорожского журналиста Павла Волкова, котрому шьют посягательство на территориальную целостность Украины, сбежал прокурор.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил сам журналист.

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«6 марта состоялось последнее заседание. Мы рассмотрели все так называемые доказательства, которые ничего не доказывают, и суд предложил переходить к дебатам. Однако прокурор неожиданно для всех заявил, что он еще 4 марта составил и зарегистрировал новый обвинительный акт, который почти ничем не отличается от старого. По словам прокурора, обвинительный акт подписали буквально несколько минут назад и ему нужен технический перерыв, чтобы съездить в облпрокуратуру и привезти документ. Судьи удивились не менее стороны защиты – такого на их практике еще не было, но дали обвинителю час для поездки за актом», – говорит Волков.

Однако прокурор не вернулся и через полтора часа, а звонки адвоката и секретаря судебного заседания проигнорировал.

«Пока мы ждали, случайно заметили в зале пакет с вещдоками, которые прокурор предъявлял в ходе заседания. Видимо он так спешил за новым обвинительным актом, что забыл предметы, врученные ему СБУ на ответственное хранение. Это также говорит и о сомнительности доказательного веса этих вещдоков. Тем не менее, мы проявили гражданскую ответственность и сообщили о случившемся секретарю», – пояснил произошедший конфуз журналист.

Возможно, в тот день обвинитель уже бы и не приехал, но адвокат Светлана Новицкая позвонила в облпрокуратуру с жалобой на то, что она приехала из другого города, а у нее из судебного заседания сбежал прокурор. Несмотря на то, что в самой облпрокуратуре исчезнувшего тоже не смогли найти, после обещания адвоката добраться с жалобами до администрации президента, Генпрокуратуры, нардепов и международных организаций через два с половиной часа после своего исчезновения прокурор таки появился.

«Оказалось, что новый обвинительный акт не согласовали, хотя прокурор два с половиной часа назад утверждал, что он зарегистрирован и уже даже подписан. В просьбе перенести заседание на другую дату обвинителю отказали, поскольку он возмутительным образом ввел суд в заблуждение. Наконец-то мы перешли к судебным дебатам», – сказал Волков.

Прокурор потребовал для обвиняемого за его журналистскую деятельность Павла Волкова 15 лет лишения свободы с взысканием стоимости проведенных следствием лингвистических экспертиз. Адвокаты просили оправдательный приговор по всем статьям обвинения.

Окончательный приговор будет оглашен 27 марта 2019 года.