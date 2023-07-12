Прокурор Феодосии рассказал о тысячах случаев украинского мошенничества в Крыму

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За полгода в Крыму зарегистрировано свыше 3400 сообщений о преступлениях в сфере информационных технологий – мошенничестве с банковскими счетами или вымогательстве через средства связи.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил заместитель прокурора Феодосии Владимир Тепляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людям звонят, представляются либо сотрудниками банка, либо, в последнее время, сотрудниками правоохранительных органов и выманивают таким образом денежные средства у клиентов. Такие преступления раскрываются, буквально недавно утвердил два обвинительных заключения по двум уголовным делам в отношении 19-летней жительницы Ростовской области и 22-летнего жителя города Джанкоя, которые выступили в преступной схеме в качестве курьеров. На уловку этих мошенников попались пожилые жители Керчи и Феодосии, возраст потерпевших от 77-ми до 96 лет. Людям звонили на стационарные телефоны, не на мобильные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Говорили о том, что в отношении их близких возбуждены уголовные дела, и за прекращение этих уголовных дел требовали определённую денежную сумму. Потерпевшие велись на уловки мошенников, к ним приезжали пойманные правоохранительными органами курьеры. Этим курьерам доверчивые пожилые граждане, переживая за своих родственников, передавали денежные средства, и злоумышленники спокойно с этими деньгами уходили. Ущерб этим гражданам причинён более, чем на 1,8 миллион рублей», – отметил зампрокурора.

Еще 16 потерпевших проходят по двум уголовным делам, в ближайшее время следователи передадут в суд. Уголовное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы с одновременным назначением судебного штрафа в размере 1 миллиона рублей и компенсацией средств пострадавшим. Но это произойдёт не быстро, и в том случае, если у осужденного есть имущество, на которое вовремя наложили арест. Поэтому лучшее средство профилактики – финансовая грамотность и осведомленность граждан.

«Три главных правила: если вам позвонил незнакомый человек, интересуется вашим кошельком, ни в коем случае не продолжайте с ним никакую беседу. Да, поднимайте телефон, отвечайте: «алло, здравствуйте». Но никакие персональные данные, данные вашей банковской карты не передавайте. Ни в коем случае не устанавливайте на свои телефоны под любыми предлогами от незнакомых лиц какие-либо программы, поскольку злоумышленники эти программы могут использовать для того, чтобы дистанционно получить доступ к вашему телефону и потом списать денежные средства с вашей банковской карты», – уточнил Тепляков.

Один из таких случаев установки программ обошелся жителю Феодосии не только пустым счетом, но и взятым на его имя кредитом в 200 тысяч рублей.

«Уловки мошенников с каждым годом, с каждым днем усовершенствуются, и каждый из нас должен знать, что наш кошелёк – это только наш кошелёк, он должен быть крепостью, а не проходным двором. Никаких сведений не передавайте, а если у вас есть сомнения, звонит ли вам сотрудник банка, положите трубку и перезвоните в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты и поинтересуйтесь. Скорее всего, сотрудники банка скажут, что вам звонили мошенники», – заключил Тепляков.

Около 70% мошенничеств с переводом средств через онлайн-банкинг инициированы из-за рубежа, по большей части из Украины.