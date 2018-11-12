Прокурору из ДНР на Украине грозят 15-ю годами тюрьмы

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сотрудницу Генеральной прокуратуры ДНР собрались заочно судить на Украине за “сепаратизм”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба контролируемогй Киевом прокуратуры Донецкой области.

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“Завершено специальное досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины в отношении работника так называемой „генеральной прокуратуры“ террористической организации „ДНР“”, – говорится в сообщении.

Украинское следствие установило, что ” жительница Донецка 1970 года рождения, освободившись по собственному желанию в октябре 2014 года с должности старшего прокурора прокуратуры Калининского района г. Донецка, в 2015 году, действуя умышленно, стала сотрудничать с террористами, а именно заняла должность так называемого “старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанию управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью генеральной прокуратуры ДНР”.

Прокурору из Донецка на Украине вменяют то, что “Находясь на указанной должности по настоящее время и действуя от имени нелегитимных органов террористической организации, обвиняемая продолжает выполнять функции, направленные на поддержку незаконной деятельности оккупантов”.

Сейчас “обвинительный акт” в отношении прокурора из Донецка направлен в подконтрльный Украине Селидовский городской суд для “заочного осуждения”.