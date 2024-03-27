«Пролетают всю Украину за несколько минут»: жалобы на новые российские ракеты

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украине нечем сбивать новейшие российские ракеты типа «Циркон», тем более что они постоянно модернизируются и улучшаются.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Кирилл Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нечем сбивать новейшие российские ракеты типа «Циркон», тем более что они постоянно модернизируются...

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«Ракетная промышленность России основана на советской системе ракетостроения. Нельзя сказать, что за последние 30 лет они научились выпускать что-то принципиально новое.

Но одна из последних разработок – «Циркон». Это одна из немногих в мире гиперзвуковых ракет, которая может развивать скорость до 9 махов. И на такой скорости как-то сбивать или деактивировать её чрезвычайно сложно. Для такой ракеты вся территория Украины – это несколько минут полёта», – сказал Новиков.

«Уже есть информация о наличии наземного варианта базирования, а не только морского. И это касается не только «Циркона», но и других видов вооружения.

На самом деле, события последних лет для россиян также привели к тому, что они адаптируют свои разработки к новым реалиям. То есть, переделывают наземные пусковые комплексы на авиационные, или наоборот.

По сути, кардинально меняют условия, для которых разрабатывалось. Это приводит к таким модификациям, как, например, ракет, рассчитанная изначально на дальность в 600 километров, за последние два года появилась модификация с дальностью до 1000 километров», – пожаловался эксперт.

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