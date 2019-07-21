Пролетевшая мимо Рады бешеная майданщица озвучила угрозы

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Одна из наиболее одиозных представителей майданщиков – депутат Татьяна Чорновол, по предварительным данным не прошедшая в новую Верховную Раду, пригрозила в эфире телеканала «Прямой» уличными выступлениями в случае попыток сменить установленный Петром Порошенко курс Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что нас всё-таки много, мы наиболее крепкие бойцы, мы всё-таки победим. Я думаю, мы всё-таки пройдём этот период, я надеюсь, с наименьшими потерями, потому что сейчас история не бежит – она летит, сейчас день за месяц, и главное для нас – это сейчас удержать Украину, не дать её развернуть, не дать, чтобы наша защита, тех, кто погиб на фронте, чтобы это было зря, это наш святой долг.

Сразу скажу, бороться сейчас придётся не в парламенте, а в первую очередь – на фронте, в первую очередь – на майданах, да, мы сейчас сами выбрали этот путь, но сейчас самое главное – не опускать рук, сейчас будет борьба как никогда. И слава Украине!» – заявила Черновол.