20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Галичина, Политика, Украина
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Пролетевшая мимо Рады Самопомощь вступила в эпоху сыроедения

Лидером украинской партии «Самопомич» стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение принял съезд партии «Объединение «Самопомич» прошедший в Киеве.

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«7 лет я отдал руководству Объединением „Самопомич“. Это были самые лучшие и самые сложны годы моей жизни», — написал мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что избрание Сыроид лидером партии — «это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам».

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия «Самопомич» не преодолела 5-процентный барьер, набрав менее 1 % голосов.

В день выборов после объявления результатов экзит-пола Садовый заявил: «Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии — это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа — я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя».

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