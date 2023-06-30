Проломить линию Суровикина нужно до октября – украинский политолог

Пока не будет проломлена линия обороны русских, вводить в бой бронетанковые резервы смертельно опасно.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чисто физически активная фаза контрнаступления может длиться, в крайнем случае, до конца октября. Потом погодные условия просто не позволят.

Понимаем, что есть временные рамки. Учебники военные и уставы пишут: от ввода в бой резервов, если достигнут прорыв, до достижения каких-то тактических и оперативных успехов, – необходимо ещё как минимум две-три недели.

Если линию фронта прорвали, тогда вводятся в бой резервы, и они захватывают территорию, которую удастся максимально захватить, это ещё минимум два-три недели.

Условно говоря, если мы не прорвём линию фронта к сентябрю, все эти три-четыре-пять линий, то и резервы вводить будет некуда. Ими придётся гасить линию фронта.

Есть временные ограничения, и да, резервы не введены сегодня. Особенно две главные механизированные танковые бригады.

Но вводить их некуда. Они завязнут на минных полях, в окопах, и мы просто потеряем эту технику.

По темпам продвижения и по тому, что не введены эти бригады – это является маркером того, что мы не прорвали линию обороны.

То, что говорит Арестович, что прорвали, это неправда, иначе мы ввели бы для захвата оперативного тыла противника.

Поэтому думаю, что ещё будут недели ожесточённых боёв, проламывания линии фронта», – рассказал Бортник.