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Вместо того, чтобы положить все свои силы на бои в Артёмовске, украинской армии следовало всеми силами рваться к Мариуполю и Энергодару, пока оборонительная линия не была закончена.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший генпрокурор Украины, капитан запаса, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы зря радовались, когда в январе косили тысячами дурных мобиков… наступали до самой ночи, и каждый день одно и то же, такое ощущение, что им привозили вагон снарядов, и вагон мобиков, и каждый день они их расходовали. А мы радовались: «Какие дебилы». А теперь я понимаю, что Путин такой ценой выторговал себе шесть месяцев для создания суперподготовленной линии обороны на юге», – вещал замученный алкоголем «эксперт».

«Теперь мы понимаем, что было на весах – три района Бахмута без единой дороги, и мы там все силы положили, – или наступление на Мелитополь. Наступление тогда и наступление сегодня – это совсем разные условия», – лепетал Луценко.