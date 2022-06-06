Промолчи – попадешь в палачи. Чего стоят затихарившиеся по углам украинские «оппозиционеры»

Новости Украины

С началом войны и окончательным запретом оппозиции как явления, украинский политикум разделился на тех, кто дружным хором поет под руководством дирижеров с Банковой «правильные песни» – и тех, кто тихонько и стыдливо вполголоса им подпевает с политической обочины. Есть еще третьи – те, кто успел вовремя удрать из страны достоинства и свободы, и теперь смело и безбоязненно режет правду-матку из безопасной Москвы.

Однако есть еще одна интересная группа украинских политиков. Те, которые с началом событий ушли в глубокий анабиоз и уже четвертый месяц никак не обнаруживают даже намека на свою гражданскую позицию. Столь откровенное молчание можно было бы списать на привычную скромность («доверяй делам!») не блещущих ораторским даром крепких хозяйственников, но только не в этом случае.

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Ведь мы говорим о тех, кто еще за несколько недель до начала СВО бурно имитировал пламенную оппозицию режиму Зеленского, ездил по городам и весям с агитационными турами и грозился смести антинародную власть. О тех, кто никогда не лез в карман за красным словом и собственным мнением буквально по любому поводу – от вступления в НАТО до назначения судей.

Вот и заканселенный на родине и живущий в Испании украинский политический блогер и лидер запрещенной партии своего имени Анатолий Шарий на днях задался риторическим вопросом:

«А где та хатынка, в которой коротают, заткнув рты, свои ничтожные дни все пламенные оппозиционеры типа Мураева, Лукаш, Портнова и прочего …., пересиживающего бурю? Технично затихарились в Турциях да Австриях».

Впрочем, справедливости ради, и сам Шарий недалеко ушел от тех, кого он критикует. И не только местом дислокации за рубежом, но и избранной стратегией «отсидеться в домике», переждав судьбоносные события подобно мышам под веником, избегая четкой и однозначной позиции и оценки происходящего:

«Шариевцы! Я знаю, что сейчас смутные времена со смутным президентом и войной. Но мы их переживем. Мы переждем это массовое помешательство, и обязательно прорвемся», – напутствует супруга блогера Ольга Шарий своих партийцев в Телеграме по случаю трехлетнего юбилея партии.

И ведь Шарий не один такой – желающий пройти между капельками. Но он хотя бы не прячется, и на виду. И что-то говорит, пускай это не нравится ни одной из сторон конфликта. А все остальные просто ушли на дно. Можно вспомнить не в меру хвастливого экс-соратника Ющенко Евгения Червоненко, буквально не вылезавшего со своими ценными советами, как обустроить Украину, из эфиров каналов Медведчука, пока те были еще живы.

За последние три месяца информационный поток напомнил о существовании Евгения Альфредовича лишь единожды – и то благодаря бдительности одесского нациста Сергея Стерненко, возмутившегося скандалом, устроенным Червоненко на заправке в прикарпатском Яремче, где недавний кандидат в спасители Украины требовал налить ему полный бак дефицитного бензина.

«Каким боком это пророссийское чучело в ВСУ, и какие боевые задачи он выполнял на Ивано-Франковщине?» — возмущается наци-активист.

Ну а мы, в свою очередь, зададим тот же вопрос, только уже вспоминая не столь уж и давнее бахвальство Червоненко, который до начала СВО неоднократно хвалил российскую армию и утверждал, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флажок. Так почему же Евгений Альфредович до сих пор не на Донбассе в рядах добровольцев ДНР?

У упомянутой Елены Лукаш, также метавшей громы и молнии на всех возможных медиаплощадках, запас красноречия внезапно иссяк 22 февраля. Именно этим днем датируется ее последняя запись в фейсбуке. После чего – могильная тишина.

Андрей Портнов, без ценных указаний которого в адрес власти о том, как и что нужно делать в стране и как надо «загонять под шконку» Порошенко и активистов Майдана, хранит достойное партизана молчание и того дольше – практически с того момента, как разругался с Шарием, уличившим его в тесных связях с Офисом Зеленского.

Куда-то пропала мощная оппозиционная партия «НАШИ» харьковчанина Мураева. Когда эту мощную антирежимную силу запретили вместе с еще десятью неугодными партиями, она даже не пискнула. Впрочем, как и тогда, когда у Мураева отобрали и запретили его телеканал. С тех пор Мураев пропал с радаров – как будто корова его с политического поля языком слизнула. Его нет ни в Харькове, среди защитников города от России вместе с Добкиным и Тереховым, ни с другой стороны фронта – в рядах освобождающих город от нацистов.

Исчез и ручной оппозиционер Ермака и любитель батьки Лукашенко из Запорожской области Евгений Шевченко. Последний раз мы о нем слышали из его собственного заявления о том, что он якобы записался добровольцем в ВСУ в самом начале марта. Но с тех пор о его боевых подвигах – ни гу-гу. А ведь как дышал – буквально в каждой дырке затычкой служил. Мы говорит, освободим Украину от агентов Сороса! Ага, щаз.

С одной стороны, можно понять осторожность перечисленных и множества других, оставшихся за кадром персонажей. Никто из них не баба Ванга и не знает, чья возьмет и кто будет в городе «наши» по итогам войны. А блистать в свете софитов хочется при любом исходе.

С другой стороны, практика показывает, что такой модус операнди не работает. Если ты хоть на вершок высунулся со своим громким «Ква!» не в ногу майданному мейнстриму, будь уверен, тебя не забудут и не простят. Рано или поздно придут за всеми. И тут надо просто уметь держать удар и не сломаться.

Но можно и не молчать, а совсем даже наоборот. В этом смысле показателен лайфхак редакции еще одного ранее мимикрировавшего под пророссийское украинского издания «Страна», обслуживающего интересы олигархической группировки Фирташа, Бойко и Левочкина.

Вот несколько самых показательных перлов от идейно перековавшихся (ну, или просто сменивших личины) журналистов «Страны»:

«Сотый день войны. Возвращаюсь из Харькова. Три вывода. Первый – решение обстрелять русскоязычные города стало роковой большой ошибкой Путина, воткнувшей кинжал в сердце его вероломной идеологии. Второй. Будущее нашей страны в лидерах региональных элит. Сила наша – в слаженности и крепости общин. И третье. Эпоха Харькова Кернеса подошла к концу. Началась эпоха Харькова Терехова».

Или вот:

«24 февраля по приказу бункерного страдателя по величайшей геополитической катастрофе ХХ века стадо «дедываивателей-мародеров» коварно и подло напали на нашу мирную и добрую страну. Принесли в наш дом трагедию, масштабы которой цивилизованный мир не знал уже почти 80 лет. За три месяца наши враги, называвшие нас братьями, истребили как минимум в три раза больше мариупольцев, чем нацисты за три года оккупации».

«Бучанская резня повергает в шок всех наших международных партнеров. А сколько еще мы узнаем по мере деоккупации других городов и поселков… Наш «добрый сосед» развернул невиданную со времен Гитлера систему «фильтрационных лагерей», насильственно вывез в самые убитые свои регионы миллионы украинцев. И тем не менее. Россия за 100 дней войны не достигла ни одной из своих стратегических целей. Не взяла за 3 дня Киев. Не захватила за неделю Украину. Не отбила за месяц при поддержке «русскомирцев» так называемую «новороссию». Не «асвабадила к 9 мая народ Донбасса».

«Мы приняли вызов и даем достойный отпор. Отрицательно всплыл с экипажем флагман черноморского флота тяжелый ракетный крейсер «масквабад», пополнив подводную группировку противника. Благодаря местным почтам уже даже в Сьерра-Леоне и Нигере знают на языке оригинала, куда идет «русский военный корабль». Вместо парада в Киеве на 1 марта остатки русской армии на сотый день войны пытаются взять хотя бы Метелкино, Врубовку и Камышеваху, отчаянно завидуя тем, кто еще в апреле сбежал с Киевского и Черниговского направления, успев прихватить с собой трофейную стиралку, миксер, унитаз и собачью будку».

«Мы понимаем свою историческую миссию – не в Третьей Мировой, а в Первой Цивилизационной поставить жирную точку в вопросе: а имеет ли право на существование и пользование всеми благами страна, презирающая установленный мировой порядок?».

Ну как, впечатлились? Это, напомню, издание, которое годами считалось в Москве «пророссийским», было вне зоны критики, и что там говорить – даже сейчас находятся индивиды, которые приводят вот это вот в качестве примера «адекватной и взвешенной украинской журналистики». Хочется спросить, если это – «взвешенная», то «невзвешенная» тогда какая?

«Эпоха паразитирования СтранаUA на «ватанах» подошла к концу. Началась эпоха вылизывания тощих жопок местных царьков за небольшие гонорары. И параллельное подлизывание чучелам с Офиса президента типа Петрова. Срочная смена косовороток на вышиванки говорит о том, что завтра будет смена вышиванок… интересно – на что?», – злорадствует давний «доброжелатель» «Страны» Шарий.

Впрочем, в этом своем злорадстве он полностью прав. И у «Страны» ожидаемо не вышло переобувание в прыжке. Оказалось, что запеть правильные песни недостаточно. На выходе – лишь жидкие хлопки случайной публики, которые все равно не перекроют уход отвернувшейся прежней аудитории. А в глазах бывших противников так и останется презрение.

Так что неудивительно, что антироссийский пафос «Страны» и ее топ-журналистов в противоположном лагере так и не оценили. И Гужва с Крюковой, Медведевой и прочими так и остались как известная субстанция в проруби. Сторонники России от них ушли, а «проукраинские» занесли в черный список «врагов нации» и «коллаборантов».

Морали не будет. А, впрочем, погодите. Помните обросшую «бородой» находку рекламистов про то, что «иногда лучше жевать, чем говорить»? Так вот, это неправда. Молчание – не всегда золото, особенно тогда, когда молчать нельзя. Главное, чтобы было что сказать. И чтобы разобраться, кто есть ху, совсем не обязательно ждать каких-то дел. Иногда достаточно и просто сказанного. Как говорится, по словам их узнаете их.