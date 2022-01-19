«Проморгали и прогнулись»: На белорусском ТВ раскритиковали власти Казахстана

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Властям Казахстана стоило бы перенять белорусский опыт, чтобы не допустить эскалации ситуации на улицах своей страны, как это было в начале января.

Об этом в эфире государственного телевидения «Беларусь 1» заявил местный журналист Константин Гагарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению белорусского журналиста, миротворческая операция ОДКБ в Казахстане проведена блестяще.

«Однако, сам по себе факт необходимости военного вмешательства ни о чем хорошем не говорит. Сколько раз уж наступали на грабли, а и вновь не побрезговали в ОДКБ расслабиться. Разве не так? Кто-то слышал, что ситуация взрывоопасная в Средней Азии? Что готовятся боевики, создаются центры финансирования и управления протестами за границей? Тишина стояла. Это называется проморгали, даже опыт Белоруссии не учли», – считает журналист.

«Быть может, впору не механизмы реагирования развивать в ОДКБ, а в первую очередь инструменты разведки и недопущения кризиса?.. И, конечно, следовало бы, наверное, союзникам более настойчиво рекомендовать властям в Нур-Султане не прогибаться доверчиво под требованиями протестующих. Ибо итог один, проверенный, – эскалация», – заявил Гагарин.