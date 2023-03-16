«Промысел Божий» – Аксёнов и Константинов рассказали, как победила Русская весна в Крыму

Решение по Крыму в 2014 году принимал лично президент РФ Владимир Путин, а крымчане все сделали для стремительного и легитимного перехода в состав Российской Федерации. Главным стал фактор времени и отказ от паркетных условностей – промедление грозило уничтожением, что позже стало понятно на примере Донбасса.

Об этом сегодня говорили главные участники Русской весны на полуострове – глава парламента Крыма Владимир Константинов и глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы был какой-то план, как говорили многие конспирологи, пытаясь найти какую-то стратегическую линию, точно ничего бы не получилось. Обязательно нашёлся бы предатель, обязательно что-то бы не сложилось в этом плане. У нас был именно порыв, который был поддержан народом России, был поддержан президентом. Мы низко склоняем голову перед этим человеком, понимаем, что от его выбора зависела наша судьба без всякого преувеличения. Мы знаем точно, под каким он давлением находился всей этой либеральной публики, которой, к сожалению, сегодня ещё полно в высших эшелонах. Но тогда её было очень много. Это, кстати – он, всё-таки, принял абсолютно правильное, единственно верное на тот период решение, потому что оно было жизнеутверждающим не только для Крыма, но и, как мы потом поняли по всем происходящим событиям, и для всей России», – отметил Константинов.

По его словам, в 2014 году Крыму помогли Божье провидение и оперативность, с которой принимались и реализовывались решения.

«Очень важно, что мы делали всё вовремя. Всегда все наши проблемы в истории возникали только тогда, когда мы делаем что-то не вовремя или считаем, что у нас есть время подождать. Вот мы тогда так не рассуждали. Мы понимали, что у нас нет этого времени. Больше того, мы понимали, что счёт идёт на часы. Я вспоминаю разговор с крымчанами, которые звонили, когда мы уже перенесли референдум с мая на апрель, а потом на 16 марта. Я сам разговаривал с этими людьми по телефону, и они говорили: да что вы там удумали, какие 16 марта, да нас тут поубивают всех до 16-го! Вы, давайте, быстрее решайте нашу судьбу! – отметил спикер. – То есть ощущение по времени – это очень важный фактор политического успеха. Мы делали всё правильно. Ночью, так ночью, рано утром, так рано утром, и вот в этом сила «Крымской весны» и успеха, который стал вообще народным достоянием. Если бы мы тогда рассуждали, ладно, давайте завтра, давайте посоветуемся или соберём ещё какое-то совещание, всё, мы были бы уничтожены. И мы опережали, всегда опережали нашего соперника, и я думаю, если мы так будем действовать и в дальнейшем, я это говорил сегодня относительно новых территорий, совет свой давал – не зависайте ни с одним решением. Будете тянуть, не будет результата. Мы всё делали благодаря тому, что сам Аксёнов по своей природе такой энергичный человек и чувствует каким-то неведомым политическим чутьём, что это надо сделать, а не завтра. Всё вместе и сделало нашу команду в целом успешной».

Глава Крыма Сергей Аксёнов придерживается такой же точки зрения – Крым спасла оперативность и непоколебимость российского лидера.

«Мы не затягивали с принятием решений. Меня 27 февраля избрали (премьер-министром Крыма), и я в принципе через час сейчас уже уехал по воинским частям, по подразделениям вести переговоры. И 28 февраля вместе с Белавенцевым и Константиновым в Москву доложили, что все воинские части блокированы, без исключения, силами самообороны. Со всеми командирами, кроме Феодосии, были в полном контакте. И мы договорились, что 16 марта все находятся на территории подразделений, воинских частей, и после волеизъявления крымчан все соответственно переходят на службу, кто хочет, в российскую армию с сохранением выслуги и льгот», – напомнил Аксёнов. – Никаких претензий ни к кому не было, все были настоящие герои, потому что тоже надо было мужество иметь – все преодолеть: их, с одной стороны шпыняют, давайте, выходите и так далее, а с другой – они понимали, что всё это неправильно, несправедливо. И я благодарен за эти решения, которые принимались. Поэтому – вот просто всё, это было сделано моментально и знаете, никто опомниться не успел, потому что мы были здесь, на месте, у нас была самооборона. Президент лично этим процессом руководил, у нас была координация благодаря этому, президент был на связи между и силовыми структурами, и в целом между органами власти. Практически всё решалось по звонку. Мы докладываем, такая ситуация, и сразу принимается решение. Это самое важное, когда руководитель может сделать всё сам лично, знает и общается с подчинёнными, которые на земле находятся. Если бы не лидер, ничего не было бы здесь. Вы знаете, как чиновники принимают решение. Если принималось бы в аппаратном виде, и так далее, то ничего бы не было принято, гарантирую. И сказали бы, что лучше не связываться, пусть будет там этот Крым. Это повезло просто – и России, и нам повезло, что в лидерах такой правильный, со стержнем, справедливый во всех отношениях человек. Я реально говорю – здесь абсолютно исключительно роль личности, и того, что называется – везением. А вообще – это, конечно, Божий промысел, на самом деле».