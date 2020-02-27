Промышленность Украины уверенно катится в пропасть

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

Последние статистические данные, касающиеся состояния украинской промышленности, говорят о том, что сокращение объемов производства продолжается.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Падение промышленности продолжается уже восьмой месяц подряд, причем с очень большими цифрами падения.

В январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1%, перерабатывающая промышленность – на 3,2%, машиностроение – на 10,5%, фармацевтика, которая в экономической стратегии правительства определена как одна из ключевых отраслей, – на 14,5%.

То есть, все падает… Во-первых, вследствие того, что произошла огромная ревальвация гривны в прошлом году и украинские производители потеряли конкурентоспособность. И потому что инвестиции не приходят в Украину», – заключил экономист.