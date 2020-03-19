19.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Промышленные регионы Украины оказались на грани социального взрыва




Юго-Восток Украины уже сейчас испытывает социальную нестабильность, и если экономические проблемы из-за эпидемии коронавируса усугубят это, то там произойдет социальный взрыв.

Об этом в эфире канала 112 Украина заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основное сосредоточение возможного социального взрыва будет в промышленных регионах. Если будут проблемы с металлургией, а они идут… я говорил с представителями Юго-Востока, они говорят, что у них очень напряженная, нестабильная социально-экономическая ситуация.

Если не дай Бог начнутся увольнения на металлургических предприятиях, на шахтах, этим людям деваться некуда. У них нет приусадебного хозяйства, они привыкли работать руками на предприятии. Куда им? Это вопрос, который нужно задавать власти», – сказал Землянский.

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