19.05.2018, Мариуполь, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Украина

«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок


«Свидомые» жители подконтрольного украинским властям Мариуполя вместе с «понаехавшими» провели в городе так называемый парад вышиванок.

Об этом сообщает местный информационный портал «0629 Мариуполь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас зайдём гастроном, ещё добавим и будет настроение вообще хорошее», – ответил один из участников шествия на вопрос о том, с каким настроением он идёт на праздник вышиванки.

«Это прекрасно, когда мариупольцы собираются все вместе. Это украинский праздник. Я думаю сейчас особо актуально показывать всем, что мы тоже часть Украины», – поделилась мнением девушка в вышиванке.

«Мы идём и кричим «Слава Украине». Мы ждём, что нас поддержит народ, и он поддерживает», – заявил участвовавший в марше молодой человек.

Отметим, что у многих других мариупольцев, произошедшее в их родном городе не вызвало положительного отклика.

«Крупный промышленный центр превратили в отсталое карпатское село. Нашли, чем гордиться», – написал один из интернет-пользователей, прокомментировавших ролик с маршем вышиванок.

Примечательно, что несмотря на скандирование лозунгов «Слава Україні –Героям слава» и «Україна понад усе» практически все участники шествия разговаривали на русском языке.

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