Пропадать, так с Моргенштерном – Лолита пошла вразнос

Певица Лолита Милявская исполняет на концертах песню рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна «Кадиллак». Еще до бегства из России концерты Моргенштерна запрещались по всей стране по требованию родителей, которые считали, что песни рэпера, в том числе «Кадиллак», пропагандируют наркотики и разврат. По этой статье в 2022 году против Моргенштерна было заведено административное дело и наложен штраф.

Поражает, что Лолита отважилась на исполнение столь скандальной композиции, ведь совсем недавно она была отлучена от концертной деятельности и телеэфиров за участие в одиозной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отличие от других фигурантов, Милявской не пришлось долго и публично каяться. Не прошло и полгода, как ее пригласили на НТВ, фестиваль VK-фест – и разрешили давать концерты. Видимо, это дало певице чувство вседозволенности.

Известный пранкер Сурен Каграманов инициировал петицию с просьбой отменить все выступления Лолиты.

«Певица Лолита, передвигающаяся на четвереньках у метро «Дубровка» в клубе «Мутабор», просившая извинения в водолазках и отмененная по всем фронтам после «голой вечеринки», день назад воткнула нож в спину всем патриотам. Поверив в себя, попутав все берега и забыв вновь о любых моральных принципах – западенка лукачевская, абсолютно проукраинская певица, которая называет нас «заклятыми москалями», спела на огромном фестивале песни иноагента Моргенштерна. Такого ужаса и специального «выкусите и закусите» я еще не видел ни от одного русофоба», – написал Каграманов.

Он просит общественных деятелей найти тех, кто позволил Милявской вновь начать петь,

а правоохранительные органы наказать певицу. Пока петиция набрала менее 4 тыс подписей.

Демарш Лолиты возмутил и актрису-патриотку Яну Поплавскую.

«Тот, кто продвинул это, кто вернул Лолиту, кто допустил, чтобы на этих концертах было такое количество детей, подростков, молодёжи – охренели вконец. Это же откровенная провокация. Они идут все дальше и показывают, что это ОНИ управляют страной, ОНИ решают. И ОНИ делают «культуру». Не про семейные ценности, не про уважение и любовь. Про бабки, про секс за деньги, про блядство. Пока идёт СВО, пока на фронт ушли лучшие люди страны, здесь убивают Россию! Иноагенты, которые бежали из России, теперь плачут за границей, глядя на то, что здесь происходит! Оказывается, можно было творить что угодно, где угодно и ещё на этом зарабатывать!», – написала Поплавская.

Примечательно, что не так все плохо и у организатора «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Правда, ей пришлось порыдать на видео, дать покаянное интервью на фоне икон, съездить на Донбасс и по монастырям (эти вояжи широко освещались на ее страничке в запрещенной американской соцсети). Поплатилась Ивлеева и деньгами. Блогершу сняли с авиарейса, арестовали счета, Lamborghini и квартиру за обнаруженный долг по налогам в 20,9 млн рублей. Но сейчас Ивлеева погасила 11,3 млн рублей задолженности и продолжает процветать.

В марте блогерша открыла в самом центре Москвы в Столешниковом переулке бар Nudles. В самом названии есть эпатаж, оно похоже на слово «нюдз» – фотография интимного характера. Но этим презрение к общественному мнению не ограничивается. Над входом в заведение развевается полотно с надписью «Лучше стыдно, чем никогда». Названия коктейлей тоже вызывающие: «Почти голый коктейль», «Слезы Ивлеевой», «Старая школа». Православное движение «Сорок сороков» пожаловалось на рекламу нового ресторана, но он продолжает работать.

«Настя Ивлеева немного поплакала под иконами, вроде как съездила на Донбасс и купила себе новый бар. Кстати, коктейль “Слёзы Ивлеевой (за 5000 рублей) в меню тоже есть. Suck it (Отсосите!) обращается новообращенная патриотка ко всем наивным дуракам, которые ей чуть было не поверили. Учитесь настоящему патриотизму, босота», – горько иронизирует публицист Сергей Мардан.