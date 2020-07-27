Пропаганда Лукашенко ещё способна удивлять своим отборным идиотизмом – журналист

27.07.2020, Москва, Елена Острякова

Синхронный вброс двумя официальными телеграм-каналами государственных белорусских СМИ информации о причастности российских чиновников, бизнесменов и политтехнологов к организации Майдана в Белоруссии свидетельствует о деградации белорусской пропаганды.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор информагентства REGNUM.

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«Это заведомая ложь. Никаких признаков того, что Россия имеет отношение к проекту Майдана в Белоруссии, не было и нет. Я больше скажу: те пропагандистские и прочие кадры из Минска, которые здесь в Москве ошиваются и попадают в телевизор, знают это очень хорошо лично. Просто у них задача другая – повесить всех собак не на свое руководство, а на Россию. Я удивлен таким низким идотским уровнем исполнения белорусской пропаганды. Раньше они была чуть-чуть поумнее», – сказал Колеров.

Он отметил, что в анонимном тексте, который распространяют официальные белорусские СМИ, есть явные несостыковки. В частности там указывается на то, что «группа Регнум» и политолог Вячеслав Сутырин размещали информацию против «своих конкурентов» в Белоруссии на телеграм-канале «Незыгарь».

«Только полный, законченный, патентованный идиот может придумать, что мы распространяем какую-то информацию через телеграм-канал «Незыгарь». И если кто-то клюнул на этот откровенный идиотизм, значит, ему это приказали, ему за это заплатили, ему нужно наврать. Но я знаю, что в политическом классе и профессиональных СМИ такого рода ложь не может вызвать никакого доверия. И если кто-то эту заведомую идиотскую ложь распространяет, значит, он это делает сознательно. И если в этом есть какое-то участие властей, значит, они это делают сознательно», – отметил российский журналист.

Напомним. сегодня главное (государственное) информационное агентство Белоруссии БелТА и пропагандистский телеканал ОНТ синхронно опубликовали в своих официальных телеграм-каналах ссылку на анонимный материал «Кто готовит майдан в Беларуси?», размещенный на американской блогоплатформе Medium.

Автор статьи обвиняет в подготовке Майдана в Белоруссии российских государственных деятелей, начиная с экс-премьера Дмитрия Медведева, бизнесменов и политологов и даже (косвенно) партию «Единая Россия». Раскрыть заговор белорусским спецслужбам якобы удалось благодаря информации западных коллег, слитой через Украину.