18.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинский Хельсинский союз по правам человека опубликовал базу символов ненависти, которые чаще всего используются различными организациями, поддерживающими нетерпимость и дискриминацию.

По данным старейшей правозащитной группы на Украине, такие символы ненависти можно увидеть в граффити, мемах, печатных материалах или татуировках. Нередко они являются частью места преступления, их используют или носят на себе исполнители правонарушений на почве ненависти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в базу попали отличительные знаки и логотипы таких праворадикальных украинских группировок, как «Азов», «С14», «Карпатская Сечь», «Национальные дружины», символика дивизии СС «Галичина» и других.

«По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине растет количество преступлений на почве ненависти. К сожалению, большинство преступлений на почве ненависти и предубеждений в Украине остаются безнаказанными; много преступлений на почве ненависти даже не расследуются полицией или расследуются как обычные преступления, поскольку признаки мотивации ненависти, такие как наличие символа ненависти, не распознаваемы», – говорится в сообщении организации.

Правозащитники также отмечают, что при подготовки базы «особое внимание уделено праворадикальным группам, чаще всего совершают насилие на почве ненависти».

По мнению одесского политика, главы партии «Союз анархистов Украины», появление такой базы не обошлось без поддержки западных фондов, а, значит, согласовано с кураторами Украины.

«Какой удар от классика! Украинский Хельсинский союз по правам человека опубликовал базу символов ненависти в нашей стране. Авторы объясняют, что данный перечень необходим обществу и правительству для эффективной борьбы с группами, пропагандирующими нетерпимость и дискриминацию.

А теперь, внимание (!!!), наряду в признанными нацистскими символами в их число вошли эмблема СС «Галичина», С14, «Карпатской сечи», «Традиции и порядок», Нацдружин и даже вольфсангель «Азова». Учитывая, что Украинский Хельсинский союз является старейшей правозащитной организацией в нашей стране, плотно завязанной на западные центры и фонды, следует считать этот демарш согласованной позицией с кураторами внешнего управления. Ждем развития событий», – заявил Азаров в своем блоге.

Отметим, что сформированный из неонацистов и расистов полк «Азов» входит в структуру МВД Украины.