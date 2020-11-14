Пропаганда объявила Украину раем для русских

14.11.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине проживает большое количество этнических русских потому, что жизнь здесь со времен Богдана Хмельницкого якобы была качественно лучше, чем в России.

Об этом в эфире медлжисовского телеканала ATR заявил бывший крымчанин, украинский пропагандист, журналист американского «Радио Свобода» Николай Семена, который ранее был осужден в РФ за призывы к оспариванию российского статуса Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Семена также добавил, что Россия заселяла русскими те земли, которые были отвоеваны ей во время Великой Отечественной войны, вытесняя националистов и коллаборантов.

«Такие процессы Россия организовывала всегда. Когда в 39-м году они взяли Западную Украину, оттуда были вывезены, кто по обвинению в кулачестве, кто по обвинению в национализме, кто по обвинению в других делах, – вывезено украинское население, и туда заселилось много военных, много мигрантов из России и так дальше. Состоялась переработка населения. Как и по всей Украине. Откуда в Украине 12% русских? Это те люди, которые переехали из России…

Если понаблюдать за социальными процессами, начиная с 1654 года, после эпохи Богдана Хмельницкого, россияне все время, постоянно переезжали и обосновывались на территории Украины. Это говорит о том, что в Украине всегда, с того времени и по сегодня, было лучше. Лучше с политической точки зрения, что важно, лучше с точки зрения работы власти, лучше с экономической точки зрения, с психологической точки зрения, с гуманитарной и со всех других. Лучше, чем в России», – заявил Семена.