23.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Социология, СССР, Украина
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Пропаганда шокирована: Миллионы украинцев позитивно оценивают СССР


Каждый третий украинец жалеет о распаде Советского Союза, частью которого была УССР.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, жалеющих, по результатам соцопроса – 33,5%, при этом 35% респондентов отметили, что нахождение Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. По мнению украинских пропагандистов, эти данные опасны для «самостийников», поскольку на Украине их идеологию не принимает все еще большое количество граждан.

«33% – это довольно больше число, в связи с тем, что это фактически каждый третий гражданин Украины, который жалеет о распаде Советского Союза. Как раз тут проходит линия разлома, где возможны расколы общества и его радикализация, что в последнее время выразительно подогревается политическими силами, в том числе и представителями правящей фракции «Слуга народа», – заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» телеведущий Вадим Карпьяк.

Как сообщал ПолитНавигатор, майданщики жалуются, что их уничтожают, а Украину ведут в СССР.

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