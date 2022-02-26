Пропаганда врала: В Севастополь доставлены сдавшиеся в плен украинские военные со Змеиного

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Новости Украины

Киевская пропаганда врала о смерти украинских военнослужащих, охранявших остров Змеиный. Все они сдались в плен. Сегодня они прибыли в Севастополь по морю на спасательном буксире «Шахтер». Причем, их оказалось гораздо больше, чем заявляли в Киеве – 82 человека. Это не только пограничники, но и спецназовцы, охранявшие гарнизон.

В Севастополе их обеспечили питанием и водой – все в соответствии с указом Сергея Шойгу об уважительном отношении к тем, кто сложил оружие и не допустил бессмысленного кровопролития.

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«Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников… После прохождения кратковременных юридических процедур и согласований с украинской стороной военнослужащие будут отправлены на Украину на подготовленных для этих целей автобусах», – говорится в сообщении ЧФ.