Пропаганде вопреки: Большинство украинцев уже за прямые переговоры с ЛДНР

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский ради достижения мира на востоке страны должен пойти на прямые переговоры как с руководителями ЛНР/ДНР, так и с президентом Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований и Центром «Социальный мониторинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за контакты с РФ выступили 70,4% опрошенных. Против – 18,7%, а еще 10,9% не определились с ответом. Прямые переговоры с Донбассом поддерживают 54,8% респондентов. Против выступили 33,3%, а 12,1% не определились.

Опрос проводился с 13 по 27 июня, в нем приняли участие 3013 респондентов в возрасте от 18 лет.