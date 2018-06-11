11.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

2 356 просмотров

Пропаганде вопреки: Киевляне выступили за дружбу с Россией

Киевляне уверены, что Россия, Белоруссия и другие страны СНГ гораздо ближе Украине, чем Европейский союз.

Видео, на котором простые жители столицы делятся своим мнением касаемо отношений между Россией и Украиной, разместили в группе «Типичный Киев» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я считаю, что мы все осознали, что с Россией надо всё-таки дружить. Это лично моё мнение. Это не из-за того, что у меня половина родственников в России, просто я считаю, что всё нормально закончится, да и всё. У нас люди спустя какое-то время просто начинают осознавать, что всё-таки, как бы сильно мы не хотели стремиться в Европу, Россия, Беларусь и остальные страны СНГ нам всё-таки ближе. Я не говорю о каком-то СССР заново», – сказала девушка.

«Дело в том, что есть Киев, и есть Украина. Есть Запад, есть Юг. Одна вера на Западе, одна – в Центре Украины. Мы – православные, они – католики. У людей разные мысли. Я считаю, что Евросоюз – это зло», – заявил её друг.

Третий молодой человек заявил, что война – это всегда выгода.

«На самом деле война – и Чеченская, и Афганская – это всегда было выгодно обеим сторонам: сбыт оружия, что-то незаконно перевозить через границу – всё это выгодно Пока это выгодно и украинской стороне, и русской, это будет продолжаться», – отметил он.