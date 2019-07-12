12.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия
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Пропагандист Арестович в ужасе от «бездны падения» украинцев

Украина не является ценностью для 73% населения страны, которое с одинаковыми чувствами жили бы и под польской, и под австро-венгерской оккупацией.

Об этом в эфире 4 канала заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня неконтролируемые эмоции вызывает бездна падения, к которой может дойти соотечественник или вообще люди как таковые. Из последних новостей это, например, выборы президента Зеленского и все последствия, которые после этого я для себя выявил. По крайней мере для 73% украинцев Украина вообще не является ценностью как таковая. То есть, будь тут Российская империя, Австро-Венгерская империя или Польша, они бы были удовлетворены этим целиком и полностью, спокойно работали бы, сохраняли себе свое маленькое украинство», – заявил Арестович.

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