Пропагандист «DeepState»: У генералов неадекватное понимание ситуации в Покровске и Мирнограде

Игорь Шаповалов.  
05.12.2025 20:49
  (Мск) , Днепропетровск
Просмотров: 306
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Высшее военное командование ВСУ рассматривает ситуацию окружения украинского гарнизона в покровско-мирноградской агломерации в каком-то собственном зеркальном измерении.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высшее военное командование ВСУ рассматривает ситуацию окружения украинского гарнизона в покровско-мирноградской агломерации в каком-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, не пора ли выводить гарнизон из Димитрова (Мирнограда).

«В целом потеря Покровска [продолжаются бои на окраинах и в северной части] приведёт к окружению Мирнограда. Надо понимать, что в Мирнограде до сих пор остаётся довольно значительный гарнизон, который сдерживает противника, проводит контрмеры.

И на одном из совещаний высшего военного руководства прозвучала такая фраза, что «если мы потеряем Мирноград, то враг окружит Покровск»…

Каким образом к генералам пришла эта идея, нам неведомо», – недоумевал он.

«Но нам точно известно, что если Покровск падёт, то вся эта группировка, которая в Мирнограде, рискует быть окружена. И для сил обороны критически [необходимо] не допустить потери северной части Покровска и этого коридора, чтобы люди могли выйти из Мирнограда, если ситуация будет критической», – ответил Микула.

Напомним, согласно доклада Генштаба ВС РФ, уже завершено освобождение Красноармейска (Покровска) и идет уничтожение группировки в Димитрове (Мирнограде).

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить