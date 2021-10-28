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28.10.2021 12:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия
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Пропагандист из обоймы Порошенко: «Байрактары» повергли Россию в шок и трепет»

Применение Украиной турецкого беспилотника в Донбассе якобы напугало как народные республики, так и Россию....

Применение Украиной турецкого беспилотника в Донбассе якобы напугало как народные республики, так и Россию.

Такое мнение в своем блоге высказывает украинский антироссийский пропагандист и политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Березовец издевательски прокомментировал уход солдат ДНР с позиций после обстрела.

«Сейчас мы увидели применение на нашей украинской земле, и то, как боевики, бросив свои позиции, позорно сбежали с места, откуда они думали, они совершенно безнаказанно смогут обстреливать позиции украинских военнослужащих. Но, как говорят у нас в Украине, не так «сталося як гадалося», и за все приходится платить свою высокую цену», – сказал антироссийский пропагандист.

«И та истерика, которую мы слышим из Кремля и от представителей так называемых народных республик ЛДНР, она только подтверждает шок и трепет, в которые применение «Байрактаров» вооруженными силами Украины привело и Кремль, и спонсируемых им боевиков на Донбассе», – заявил Березовец.

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