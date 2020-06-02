02.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Пропагандист канала Коломойского почернел лицом в ходе постановочных съёмок на Донбассе


Оператор съемочной группы телеканала «1+1», готовя постановочный материал об обстрелах ВСУ со стороны защитников Донбасса, пытался снять вблизи выход мины из канала ствола, в результате чего получил ранение.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение суток противник дважды открывал огонь по районам населённого пункта Яковлевка с применением стрелкового оружия и района населённого пункта Петровское из 82-мм миномета.

По имеющимся у нас данным, вблизи позиции минометного расчета, который вел огонь по Петровскому находилась группа журналистов украинского телеканала «1+1» под руководством журналиста А.Цаплиенко с целью подготовки постановочных видеосюжетов.

Важно отметить, что по информации из штаба 128-й бригады, в ходе ведения огня получил легкое ранение видеооператор телеканала «1+1», который, пытаясь снять вблизи выход мины из канала ствола, получил травмирование. В связи с этим ведение огня было немедленно прекращено, а пострадавший доставлен в медпункт бригады», – сообщили в Народной милиции.

В ведомстве призвали противника отказаться от практики провокаций, которые ведут к неоправданным потерям не только среди ВСУшников, но и представителей украинских СМИ.

«Кроме этого, настоятельно не рекомендуем поддаваться на призывы украинских журналистов и пропагандистов о проведении провокаций против нас с целью демонстрации населению Украины огня со стороны Народной милиции, так как беспринципные журналисты получат огромные гонорары за свой репортаж и страховку в случае получения ранения», – добавили в пресс-службе.

 

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