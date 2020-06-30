Пропагандист Коломойского оказался замешанным в пытках офицером СБУ

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, трудоустроенный на телеканале 1+1 военным корреспондентом, является капитаном СБУ и участвует в пытках задержанных пророссийских активистов.

Об этом в своем блоге заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Логунов рассказал, что Цаплиенко, бравший у него интервью в тюрьме, «сболтнул лишнего» и потребовал публичного раскаяния, иначе эти факты станут достоянием общественности.

«Цаплиенко Андрей Юрьевич, 12.10.1968 г.р. Журналист, капитан СБУ, в народе зовут с презрением «Цапло». Я так думаю, что Цаплиенко Андрей несет в своих статьях такую «хрень», как недоучившийся бурсак. Ну и самое интересное, Цаплиенко выболтал некоторые «оперативные секреты» СБУ. Какие? Я пока придержу, но в нужное время и в нужном месте выложу. А уж его «оператор» ТВ, некто Киселев, готов был убить меня, избить, так его переполняла злоба, что интервью моё для стало профессиональным провалом для канала «1+1».

А вот физиономия этого Цаплиенко Андрея. Запомните его, когда будем в освобожденной от укрнечисти вылавливать всю мразь, как палачей вроде Майора Маньковского Дениса Владимировича, капитана Гетмана Дениса Васильевича, капитана Бережного Андрея Юрьевича… Ну а этому Андрею Цаплиенко порекомендую сдаться. Явиться с повинной к будущей настоящей народной власти.

А пока написать и опубликовать эту явку с повинной на всех возможных ресурсах, кого и когда выдал, кого пытал или присутствовал при допросах и пытках. Т.е. полное «грязно сердечное признание», я не пишу чистосердечное признание, т.к. у этого псевдожурналиста грязное сердце, грязные руки и грязные т.н.мысли в голове. Если можно назвать головой тот орган, то приспособление, которое у людей называется головой», – написал Логунов.

Ранее Логунов рассказал о том, как сотрудники СБУ выдвигали ему обвинения, намекая на возможность откупиться, а помогал «оборотням в погонах» один из самых известных репортеров телеканала «1+1»