Пропагандист Коломойского плачется по какой-то “свободе слова”, которую якобы “зажимает” Порошенко

07.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Пропагандист с принадлежащего Игорю Коломойскому канала “1+1” Александр Дубинский считает, что после Майдана на Украине осталась какая-то свобода слова и теперь Петр Порошенко ее “ограничивает”, используя предлог военного положения.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «1+1», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Отбросьте эту интеллигенщину: они так не поступят, они не запретят нам писать в «Фейсбук» или в уютный бложик в «Твиттере». Запретят, как только у них появится такая возможность. Против военного положения, которое мы называем фейковым, взбунтовалась Верховная рада, потому что им не выгодно, чтобы Порошенко узурпировал власти. А вот несвобода прессы перед выборами им выгодна всем. Они будут хлопать в ладоши, чтобы нас заблокированы. И сил на это им хватит всегда», – сказал Дубинский.

Он также не согласился с теми, кто утверждает, что у украинской власти нет менеджерских качеств, чтобы запретить “свободу слова”.

«Запрет — это самый тупой способ реализации властных интересов. Украинская власть вполне твердолоба и тупа для того, чтобы запрещать. На запреты у них хватает сил, ума и умения, потому что там думать не надо — клац, рубильник опустил», – сказал Дубинский.

Напомним, в постмайданной Украине без всякого военного положения ввели жесточайшую цензуру в СМИ еще в 2014-2015 годах, запретили десятки телеканалов и газет, запретили российские мессенджеры и соцсети, травили, высылали, убивали и сажали в тюрьмы неугодных журналистов – от Бузины до Муравицкого. Однако тогда это не выхывало у Александра Дубинского никакого возмущения.