Пропагандист Меджлиса: Бегите, глупцы, аншлюс Белоруссии состоялся!

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Судьба Белоруссии решена, Россия совершила аншлюс и готовит аннексию. А президенту РФ Владимиру Путину за это от Запада ничего не будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Беларусь Путину ничего не будет, сейчас происходит стопроцентный аншлюс. Там высадились уже пропагандисты русские, там наверняка уже есть русские силовики. У меня нет информации, но я вообще не сомневаюсь в этом, что там всё уже курирует Путин, ФСБ, Кремль.

Никаких вариантов просто нет, Лукашенко может только ботинки целовать Путину, его время как более или менее отвязного, независимого хотя бы, диктатора прошло, он полностью – тряпка под путинскими ногами», – заявил Муждабаев.

«Путин аннексирует Беларусь, фактически аншлюс уже состоялся, вопрос технический. Бегут оттуда оппозиционеры. Я две-три недели назад сказал: бегите, всё равно вас всех выгонят, всё равно вас всех арестуют. Совет был чисто человеческий. Конечно, я хотел бы сказать: «Сопротивляйтесь», но я не верю в мирное сопротивление и не верю в способность белорусов оказывать вооружённое или силовое сопротивление, сейчас, по крайней мере.

Поэтому я говорил самым активным: бегите, вас просто уничтожат или выкинут. Вот оно и происходит сейчас. И никакие увещевания хотя бы формальных лидеров белорусской оппозиции о том, что они не знают, чей Крым, они за дружбу с Россией – а что ж вы не в России? Давайте в России, может быть, скрываться от режима Лукашенко? Нет, как-то не тянет братьев? Всё-таки понимаете, да, о чём речь? На собственной шкуре понятнее доходит», – злорадствовал меджлисовец, припоминая упрёки за своё бегство из РФ.

Он подчеркнул, что судьба Белоруссии решена, и никакой Запад не поможет.

«Извините, но она будет присоединена к русскому рейху. Никаких реальных сил сопротивляться у самого белорусского народа нет. Это, во-первых, а во-вторых, – Запад простит Путину всё. И Навального, и Беларусь, даже санкции против Лукашенко не введёт.

Они заранее заявили: Александр Григорьевич, никаких санкций не будет, мы будем с вами общаться и дальше. О чём можно говорить? Какую угрозу может нести такой Запад русскому рейху? Такой – никогда», – зло подытожил Муждабаев.