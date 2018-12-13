Пропагандист меджлиса: боксер Усик встал на сторону врага

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

У украинского боксера родом из Крыма Александра Усика впереди – “большая пророссийская карьера”.

Об этом заявил в своем блоге в соцсети российский пропагандист Айдер Муждабаев, ныне работаюший в Киеве на меджлисовском телеканале, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Когда 3 года назад, после его первого “Чей Крым? Крым… крымчан” я написал, что Усик не патриот Украины, что он в определенный момент встанет на сторону врага, на меня набросились многие. Особенно — т.н. прокураинские переселенцы из Крыма, которые выдумали из Усика символа украинского патриотизма в Крыму. (Володя Балух тогда еще не сидел, а крымских татар в данном специфичном сообществе людьми особенно не считают.) Меня тогда проклинали, называли агентом ФСБ, очерняющим патриота, выкидывали из френдов, даже личные знакомые, почти родственники. Я сказал им: ок, подождите.

Ну, чо вы там, как? Дождались? Ваш “патриот” сказал, что пойдет вместе с ФСБшными попами, русскими диверсантами и нанятой Кремлем титушней защищать “лавры”. А именно такие провокации сейчас готовит ФСБ, вот именно такие, и я об этом сто раз писал. А теперь и СБУ подтверждает. И не говорите, что Усик, мол, “боксер”, поэтому чего-то не понимает. Он не дурак, он все понимает, дураки — это вы. А у Усика впереди еще большая пророссийская карьера, он еще себя и не так проявит, не переключайтесь”, – пишет Муждабаев.