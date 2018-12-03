Пропагандист Меджлиса заклеймил американского президента

03.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В момент начала Русской весны в Крыму было порядка 15 тысяч меджлисовцев, готовых взять в руки оружие, но им его не давали и уговаривали лидеров запрещенной в РФ группировки не выводить своих сторонников на улицы Симферополя в 2014 году.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил беглый российский либеральный журналист Айдер Муждабаев, работающий на меджлисовскую пропаганду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам, журналиста, вина за то, что Крым оказался под контролем России, лежит лично на экс-президенте США Бараке Обаме и западных лидерах, которые уговаривали руководство Меджлиса и Украины не оказывать сопротивление в Крыму.

«Когда 15 тысяч крымских татар, подчеркиваю, мужчин взрослого, военного возраста собрались возле Верховного Совета Крыма, их уговаривали, Меджлис, убрать оттуда людей, что надо разойтись по домам, все наладится, мы все решим. Это западные партнеры шептали. А на самом деле нужно было в этот же день вводить военное положение, а может быть и раньше, и раздавать этим крымским татарам, мотивированным абсолютно, оружие”, – полагает пропагандист.

“Вы можете себе представить 15 тысяч мужчин хотя бы со стрелковым оружием? Там склады были. Надо было поднимать и те части, которые были, там десантные части стояли и так далее. Достаточно было частей для того, чтобы взять под контроль ключевые объекты и здания, аэропорты и дороги, остановить или затопить паромы, блокировать все, что можно. Но этого не было сделано. В этом, конечно, виноваты и наши власти, но в этом виноват и конкретно Барак Обама, и конкретные западные лидеры, потому что они говорили, что не надо ничего делать, не надо обострять. И вот результат», – заявил Муждабаев.