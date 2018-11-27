27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Мнение, Политика, Украина
Просмотров:

Пропагандист меджлиса зовет в Керченский пролив эскадру НАТО и турецкие корабли

НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, трудоустроившийся на телеканале меджлисовцев, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Через Керченский пролив должны пройти, согласно всем мировым нормам колонна кораблей НАТО. Вместе с украинскими, как угодно. Но это надо сделать обязательно. Если этого не сделать, то аннексия состоялась, аннексия моря состоялась и все ваши озабоченности можете засунуть себе в любую точку абсолютно. На данный момент ни американцы, ни европейцы к этому не готовы. Эти корабли, если их не пропускают, должны встать и закрыть этот пролив. Тогда и вы никуда не идете. Если надо – есть страна НАТО Турция, значит, закрываем все проливы для российских любых судов – торговых и военных через Босфор”, – озвучивает хотелки киевских милитаристов Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть