Пропагандист меджлиса зовет в Керченский пролив эскадру НАТО и турецкие корабли

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, трудоустроившийся на телеканале меджлисовцев, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Через Керченский пролив должны пройти, согласно всем мировым нормам колонна кораблей НАТО. Вместе с украинскими, как угодно. Но это надо сделать обязательно. Если этого не сделать, то аннексия состоялась, аннексия моря состоялась и все ваши озабоченности можете засунуть себе в любую точку абсолютно. На данный момент ни американцы, ни европейцы к этому не готовы. Эти корабли, если их не пропускают, должны встать и закрыть этот пролив. Тогда и вы никуда не идете. Если надо – есть страна НАТО Турция, значит, закрываем все проливы для российских любых судов – торговых и военных через Босфор”, – озвучивает хотелки киевских милитаристов Муждабаев.