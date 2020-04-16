Пропагандист нетрадиционной ориентации пугает Украину ужасами дефолта

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дефолт пропагандируют те же люди, что в прошлом году продвигали на пост президента Украины кандидатуру Владимира Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский киевский пропагандист и майданщик Виталий Портников, получивший скандальную известность после обнародования скандальной записи гомосексуального содержания, корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, у людей очень примитивное сознание. Сейчас фактически разыгрывается карта возможного дефолта. И как мы видим: этот дефолт пропагандируется фактически теми же телеканалами и разными олигархическими «лидерами мнений» так, как в своё время пропагандировался Зеленский. Как Зеленского, как картошку насаживали, что только это надо есть, так и теперь говорят, что будет дефолт, ну, подумаешь, что сам Зеленский не хочет. А чем плох дефолт? Дефолт – это же когда мы ничего никому не должны, а все должны нам.

А на самом деле у нас уже дефицит бюджета 300 миллиардов долларов, ещё МВФ нам не даст 150 миллиардов, если мы не примем антибанковский закон. И вот, возникает вопрос: а на что мы будем жить?» – заявил Портников.

«Понятно, что можно взять принтер, напечатать гривны, но потом выяснится, что всё остальное нам придётся покупать за валюту – от лекарств до быттехники. А украинские пищевые товары, которые скажут: ну, подумаешь, зато мы не умрём с голоду – не умрём, но очень много составляющих, которые входят в состав украинской пищевой продукции, тоже закупается за рубежом.

Сейчас нет ничего сто процентов своего, я не говорю об удобрениях. И всё это начнёт дорожать, а станок – ду-ду-ду – печатать эти бумажки, с которыми люди сразу же будут бросаться в обменный пункт, чтобы обменять миллион гривен на один доллар и радостно жить. Будет дефицит бумаги – будем делать монетки», – добавил пропагандист.

Напомним, что в ходе избирательной кампании Зеленского поддерживали медиаресурсы, связанные с олигархом Игорем Коломойским, который не так давно призывал Украину объявить дефолт.