Пропагандист Скрыпин: Зеленского не трожь! Ющенко – агент ФСБ!

Вадим Москаленко.  
18.04.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Критиковать президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас плачет в интервью западным СМИ о том, что Киеву нечем воевать, несправедливо. ВСУ разворовали задолго до него.

Об этом в своём видеоблоге сказал украинский пропагандист Роман Скрыпин, вступив в заочную полемику с подписчиком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Критиковать президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас плачет в интервью западным СМИ о том,...

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«Про нытьё в интервью солнцеликого – вы не по адресу. Мы всё-таки говорим не про солнцеликого, а про Украину. Украина просит. Вы можете посмотреть на статистику, как сокращалась украинская армия на протяжении президентства Ющенко, Януковича и так далее. Кардинально сокращалась! Вообще, это были засланные российские агенты, фсбшники, которые действовали в пользу России. Они фактически заранее готовили эту войну, и это ещё при президенте Кучме готовилось – через Тузлу и так далее», – убеждал он.

«Так что не надо тут сейчас мазать только одной персоне голову. Ответственность Зеленского в отсутствии действенной судебной реформы, эффективной борьбы с коррупцией, пусть внимательно глянет, кто там что делает, кто подставляет, врагов не надо, своих хватает доброжелателей, которые из нас делают дураков», – возмущался Скрыпин.

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