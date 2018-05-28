28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Пропагандист Турчинова признал наличие в ВСУ дезертиров и “заробитчан”

В мае перешли линию фронта к противнику четверо военнослужащих ВСУ: один из 36-й бригады морской пехоты, двое из 14-й бригады, один из 30-й бригады, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал в Facebook главный редактор считающегося рупором секретаря СНБО Александра Турчинова сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

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“Залетный месяц” такой получился. Результат некомплекта, который пополняют “заробитчане”. Когда некомплект на передовой достигает 60–70%, то выбор невелик. Сидит такой “залетчик”, бухает, нарушает дисциплину, конфликтует, всем недоволен, а его не убирают, потому что и такой для чего-то да пригодится”, – заявил он.

В качестве примера журналист упомянул 35-летнего бойца 36-й бригады Виталия Чмиля из Николаева.

“Пошел в ВСУ в августе 2016-го, а теперь бросил семью в Николаеве, решил стать звездой российского телевидения, принимает участие в телепостановках противника”, – отметил Бутусов.