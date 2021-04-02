Пропагандист Турчинова закатил русофобскую истерику на ТВ и сцепился с Мураевым

02.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Главред киевского пропагандистского ресурса Цензор.нет Юрий Бутусов, обслуживающий интересы бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, пригрозил уголовным делом экс-депутату Верховной рады Евгению Мураеву за то, что тот выступал на русском языке и назвал происходящее в стране внутренним конфликтом.

Перепалка Бутусова и Мураева началась в эфире ток-шоу «Народ против» и продолжилась после него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– Я хотел сказать, насколько мы слабая была страна, можно сейчас увидеть, когда я в студии тут вижу, как господин Мураев – просто российский агент, на русском языке излагает такие позорные вещи… Это очень важно, что сейчас находится в студии человек, который тут бросает нам тезисы, что тут был конфликт, что там ничего не было на Майдане и на войне, что у нас тут кто-то сам тут что-то спровоцировал, – заявил Бутусов.

– А кроме эмоций есть аргументы?, – перебил его Мураев.

– Вы не в Москве. Вы культуре учитесь сначала, – продолжил Бутусов.

– Мне в Москву запрещен въезд, если у вас есть немножко понимание ситуации, – парировал Мураев.

– Российская агентура работает, и вы тут наглядный пример этого. Так вот, я хочу сказать – обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе. Вы бы постыдились хотя бы. Вы не российский гражданин, вы должны вести себя как украинский политик, – заявил Бутусов.

– А чего мне должно быть стыдно? Вы просто одобряли эти шесть лет, и будете отвечать за это.., – заявил Мураев.

После этих слов к нему резко подошел Бутусов, началась небольшая толкотня и они вышли выяснять отношения за кулисы.

После эфира Бутусов в своем блоге заявил, что за кулисами Мураев в компании с несколькими охранниками пугал его физической расправой. Пропагандист также призвал украинских силовиков возбудить уголовные дела против Мураева.

«После эфира, разъяренный Мураев в кругу охраны зашел в комнату, где хранились вещи, под камерами наблюдения, и в присутствии Сергея Лямца и десятка работников и гостей закричал мне примерно так:

«Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у…бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!». В ответ я сказал: «Вот ты и проявил себя, ты просто бандит за российские деньги, и тебя раздражает когда тебе говорят. Давай, попробуй, я готов тебе ответить».

Мураев постоял, развернулся и ушел. Вокруг него было наверное 5 или 6 охранников, они очень забавно выглядели. А теперь выводы:

1. Работает у нас в Украине закон? Стоят ли чего-то постановления Верховной Рады, сочувствие четырем погибшим воинам от президента Украины? Действительно ли пугают санкции СНБО росийскую агентуру, можно ли им признавать наличие телеканалов для российской пропаганды, и создавать картинку для Кремля?

Почему Мураев чувствует себя настолько безнаказанным? Надеюсь, что прежде всего руководство Украины должно дать политическую оценку пропаганде Мураева. Вариант только один – санкции на его телеканал «Наш» и на него самого. Потому что какй может быть «особый статус» всех областей Украины? Это прямой призыв к сепаратизму. У нас не выборочный подход к предателям, разве не так?

2. Обращаюсь в Службу безопасности Украины – является ли призыв предоставить «особый статус» областям Украины и другие заявления Мураева на эфире призывами к сепаратизму, и будет ли отвечать по закону российская агентура? Также передам заявление.

3. Обращаюсь в Министерство внутренних дел. Мне угрожали. В присутствии свидетелей. Требую возбудить дело об угрозах журналисту, изъять видеозаписи камер наблюдения в съемочном павильоне на улице Жилянская 101-А, провести допрос свидетелей, обнародовать видео угроз Мураева в комнате для гостей. Надеюсь, у нас работают законы, защищающие граждан Украины», – написал Бутусов.

На его сообщение отреагировала депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, пообещавшая репресии в отношении Мураева: «Юрий, по нему уже давно работают. Следите;)».