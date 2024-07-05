Пропагандистка Мосейчук приуныла: Русские уже отбили территории по площади с Москву

Перебои с поставками Киеву западного оружия оборачиваются для Украины неминуемыми территориальными потерями.

Об этом на своём канале заявила киевская пропагандистка Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала слова одного из участников эфира, который обмолвился опасениями, что возобновится ситуация, когда Украине снова не будут давать оружие.

«Что такое не будут давать оружие – мы очень хорошо знаем после херсонской операции, когда мы 7 месяцев сидели без оружия, и какие результаты это получило и до сих пор… я имею в виду продвижение русских на нескольких направлениях.

И когда военные эксперты убаюкивают, говоря о том, что вы же видите, они продвигаются 50-200 метров, а в результате я сегодня прочитала, что за последние где-то – до года – русские захватили территорию общей площадью с Москву. Вот это 100 метров, 50 метров – оно выливается в достаточно большие территориальные потери», – сокрушалась Мосейчук.